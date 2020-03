UEFA suspendovala Ligu šampiona i Ligu Evrope zbog koronavirusa!

- U svetlu dešavanja zbog širenja COVID-19 u Evropi i s tim povezanih odluka koje su donijele različite vlade, sve utakmice UEFA-inih takmičenja u klubovima zakazane sledeće nedelje se odlažu - navodi se u saopštenju UEFA-a

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



