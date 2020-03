UEFA planira da prekine Ligu šampiona i Ligu Evrope!?

Italija je suspendovala sportska takmičenja, između ostalih i fudbalsku Seriju A do 3. aprila zbog epidemije koronavirusa, sve više je međunarodnih utakmica koje se igraju "iza zatvorenih vrata", a UEFA je blizu odluke da prekine svoja dva najveća takmičenja!

Kako javljaju mediji iz Španije i Italije, moglo bi da dođe do prekida Lige šampiona i Lige Evrope, ali nakon utakmica koje su planirane u osmini finala.

"Igraće se još samo revanš mečevi osmine finala Lige šampiona, a onda će takmičenje biti suspendovano", saopštio je novinar Mirko Kaleme koji radio za "AS" i "Kalčomerkato", a ovu vest preneli su svi najveći mediji u Evropi.

To znači da bi se UEFA takmičenja održavala do idućeg četvrtka (19. mart), a do tog datuma bile bi odigrani revanši osmine finala Lige šampiona, odnosno po dve utakmice osmine finala Lige Evrope.

Odlučeno je da se mečevi PSŽ-a i Dortmunda, Barselone i Napolija, odnosno Bajerna i Čelsija igraju bez navijača, dok će se još pet utakmica Lige Evrope proteći bez publike, dok je meč Bazela i Frankfurta odložen.

UEFA za sada nije zvanično potvrdila ovu informaciju.