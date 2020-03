''NE MOŽEMO NI DA GA SAHRANIMO'' Mihajlovićev prijatelj doživeo tragediju: KORONAVIRUS mi je uzela oca!

Tokom epidemije koronavirusa u Italiji veliki prijatelj i nekadašnji saradnik, kao i saigrač, Siniše Mihajlovića, Dario Markolin ostao je bez oca.

Otac bivšeg igrača Lacija imao je 75 godina i "nestao" je za samo par dana otkrio je Markolin u razgovoru za "Korijere delo sport".

Nekadašnji igrač Lacija, Sampdorije i Napolija koji danas radi kao komentator na platformi DAZN rešio je da otvori dušu i opiše smrt svog oca italijanskom čuvenom listu.

Il duro racconto di Dario Marcolin: "Mio padre morto per il Coronavirus" - https://t.co/YrFSCvQhJ5 pic.twitter.com/0J2Ji0yTgB — Fcinter1908 (@fcin1908it) 28. март 2020.

- Prvo je imao groznicu. Bio je u rizičnoj grupu, ne samo jer ima 75 godina. Patio je od hipertenzije. Virus je našao plodno tlo. U početku su rekli da kod kuće pratimo njegovo stanje, ali posle četvrtog dana imao je temperaturu 39,5 pa i 40. Moj brat je nabavio mašinu koja meri zasićenost kiseonikom, on je bio na 78, a minimalna vrednost je 92. Odmah smo obavestili bolnicu. Sve je bilo brzo, nismo stigli ni da mu kažemo poslednje zbogom. Poslednja dva dana bio je veoma loše, nije mogao da priča. Govorili su "stabilno je", pa "nije dobro" i na kraju "bez svesti je". Nisu mogli ništa. Na pitanje da li se radi o satima ili danima, rekli su da su sati u pitanju. Poslednji put sam ga video početkom februara. Nisam imao priliku čak ni da ga poljubim u čelo. Ne krivim nikoga zbog toga što se desilo, ne živimo u situaciji koja se može nazvati normalnom.

Markolin je istakao i da je međuostalom dobio poruku podrške i od strane Siniše Mihajlovića.

- Primio sa hiljade poziva iz sveta fudbala i televizije. Odgovorio sam svima. Prvi me je pozvao Roberto Manćini, a onda i Siniša Mihajlović. Zvali su me i Toti, Koistakurta, Ćiro Ferara... - naveo je on.

Markolin je bio asistent Mihajloviću u Fjorentini i Kataniji, dok su obojica pomagali Manćiniju u Interu i nosili dres Lacija u isto vreme.