Milošević o takozvanom napadu navijača na njega: To su budalaštine i izmišljotine, strah ih je od Partizana!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da su medijski navodi o njegovom sukobu sa navijačima "budalaštine i izmišljotine".

"Ta priča traje već mesec i po dana i ja sam se trudio da izbegnem da pričam o budalaštinama i izmišljotinama, da ne budu deo ozbiljne priče kojom se bavim, nemam ni vremena da se bavim tim stvarima, a i oguglao sam na razne izmišljotine... Ali sam doveden u situaciju da nemam nazad i da ne mogu, a da ne odgovorim i da ne reagujem. Pošto su ti ljudi insistirali do kraja da izazovu moju reakciju, sada će je i dobiti", rekao je Milošević na konferenciji na kojoj su novinari postavljali pitanja preko portparola kluba.

Pojedini mediji preneli su da je "poznatiji navijač" Partizana udario šamar Miloševiću u klupskom restoranu i da je to razlog zbog kojeg će on napustiti klupu crno-belih.

On je istakao da "lično nije pogodjen" i da je svako ko je hteo mogao da proveri u "kakvom je stanju", kao i tu informaciju.

"Jasno je da je ovo smišljena priča par dana pred početak prvenstva da se ja destabilizujem, igrači, klub. Počinje prvenstvo, a da ljudi imaju čime da se bave. Mislim da je to instruirano, a samo sprovodjenje je delo medija pod znacima navoda. Ja neke ne mogu da svrstam uopšte u novinare, jer bi to bio greh prema pravim novinarima. Znam mnogo novinara, i dobrih i manje dobrih i loših, ali ove ljude uopšte ne mogu da svrstam u novinare. To je običan ljudski šljam koji je zarad ličnih interesa u stanju da gazi po ljudima...", rekao je Milošević.

"Ponavljam, mene neće poremetili, ali ja sam sinić bio u situaciji da objašnjavam svojoj deci da se nešto deševa", dodao je on.

Kako je rekao, njemu to govori da "ti ljudi nemaju crvene linije i da su spremni na sve zarad ličnog interesa".

"Pretpostavam da imaju nadredjene koji im to naredjuju pa je moja poruka i jednima i drugima - bavite se vi sobom. Nemam strah od njih nikakav. Mene nisu poremetili, niti će to da se desi. Svako će da žanje ono što je sejao u životu. Ja radim i spreman sam da platim za ono što radim, isto će i svi drugi", rekao je Milošević.

"Meni je ovo poruka, obzirom na to da počinje prvenstvo da oni žele žele da mi pokažu da moć, da mogu sve. A ja ovde vidim njihovu slabost i strah od Partizana koji je stabilan, koji je jak i koji dobro radi", istakao je Milošević.