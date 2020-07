Stravična nesreća dogodila se u Južnoj Karolini. Engleski fudbaler poreklom iz Gane, Derik Otim (24), udavio se u jezeru Kiovi navode mediji iz Sjedinjenih Američkih Država.

Vest da je nakadašnja velika nada Notingem Foresta tragično preminula zatekla je sve, a prvi se oglasio njegov bivši klub, šampion Evrope iz 1979. i 1980.

- Počivaj u miru, Deriče! Svi u Notingemu su zatečeni saznanjem da je naš nekadašnji omladinac preminuo. Misli svih u klubu su uz njegovu familiju i prijatelje - piše na zvaničnom Tviter profilu slavnog kluba.

Rest in peace, Derrick ❤️

#NFFC are saddened to learn of the passing of former academy player Derrick Otim.



The thoughts of everyone at the club go out to his friends and family at this tragic time. pic.twitter.com/zqR5thSHlm