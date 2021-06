TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Najveća legenda čuvenog fudbalskog kluba PREMINULA OD SRČANOG UDARA!

Celu igračku karijeru proveo je u Juventusu, od 1946. do 1961, i za to vreme osvojio pet titula prvaka Italije i dva Kupa Italije. Na večnoj listi strelaca Juventusa nalazi se na drugom mestu iza Alesandra del Pjera, a na listi igrača sa najviše odigranih utakmica u ligi se nalazi na trećem mestu iza Del Pjera i Đanluiđija Bufona

Za reprezentaciju Italije nastupao je na 38 utakmica i postigao osam golova. Učestvovao je na dva Svetska prvenstva i jednim olimpijskim igrama.

Postao je predsednik Juventusa 1971. i podigao je klub na nivo jednog od najvećih na svetu, a do kraja života je bio počasni predsednik kluba.

A Captain on the field, a President and a Presidentissimo forever. pic.twitter.com/XRyPhaPGFE