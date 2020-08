POČEO ISTORIJSKI MEČ LIGE ŠAMPIONA! Klub iz Minhena krenuo žestoko, Bajern - PSŽ 0:0

Utakmica se igra na stadionu Luž i igraće se pred praznim tribinama zbog pandemije korona virusa.

Bajernu će to biti 11. finale, a boriće se za svoj šesti trofej šampiona Evrope u istoriji.

Pari Sen Žermen, klub koji je osnovan pre 50 godina, igraće svoje prvo finale za prvu titulu šampiona Evrope.

20.10 - Navijači PSŽ-a u velikom broju pohrlili su na ulice Pariza pred početak finala Lige šampiona. Više hiljada njih u korteu, uz pesme i pirotehniku, zaputilo se ka stadionu odakle će bodriti voljeni tim.

PSG fans in Paris this afternoon ahead of the Champions League final. #PSG pic.twitter.com/bKlm05zvJz