STANKOVIĆ PRED DUEL SA OMONIJOM: Ben i Katai su kompletno spremni, na termin utakmice i temperaturu ne možemo da utičemo

Fudbaleri Crvene zvezde spremni su za novi evro izazov, samo je Boaći očekivano van stroja.

Trener Dejan Stanković imao je brifink sa novinarima pred meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Pred odlazak na Kipar i utakmicu sa Omonijom u Beogradu vlada dobra atmosfera i ceo tim zna šta im je cilj.

- U ovom trenutku, ovo jeste najvažnija utakmica u ovoj sezoni. Pobedom bismo ispunili jedan od ciljeva, a to je grupna faza evropskog takmičenja – rekao je trener Dejan Stanković na početku obraćanja novinarima.

Pomenuo je trener Crvene zvezde i igrače koji su imali odmor, pa su sada kompletno spremni za evro scenu:

- Videćemo za napadača ko je najbliži. Boaći ima povredu, 14 milimetara istegnuće zadnje lože, to se pokazalo kao ozbiljan problem. On je van stroja sigurno. Ostali, hvala Bogu, svi su zdravi. Ben i Katai su propustili utakmicu protiv Čukaričkog i sada su stopostotno spremni za duel sa Omonijom. Gobeljić i Rodić se takođe dobro osećaju, imamo dva dana da odlučimo koji sastav će istrčati na teren.

Plan za Kipar je jasan i jednostavan:

- Trudimo se uvek da igramo dobar i ofanzivan fudbal. Nadamo se da će tako biti i u sredu, ali sve zavisi kako će se ući u utakmicu. Bićemo strpljivi, ali to ne znači da ćemo se braniti.

Zvezda će protiv Omonije, za plasman u pej-of Lige šampiona, igrati u sredu od 17:00, a očekuje se da u to doba dana temperatura bude 35 stepeni. Što nije baš prijatno za igru u ovo doba godine.

- To je jedno od njihovih oružja, odigravanje utakmica u vremenu i po vremenu na koji su navikli. Sigurno da su naviknuti na temperature. Ali to je jedna utakmica koja može da se izdrži. Sigurno će biti teže kada se igra u 18, nego u 21. Sigurno bi temperatura kasnije bila niža i lakše bi bilo da se igra kasnije, ali to nam nije izgovor. Kako je njima, tako je i nama. Imaćemo trening u 19 časova u Beogradu, potom večeru i ide spremanje za Kipar - rekao je Stanković.

Skauting protivnika u sredu je spreman i trener Zvezde je svoje utiske podelio sa javnosti:

- Dosta su rotirali zbog Evrope. Prvo poluvreme protiv Anortozisa su igrali dobro, u drugom su imali problem. Ali pričamo o ekipi koja zna šta će s loptom i bez lopte. Mi ćemo gledati da ih poremetimo u tome. Sama utakmica će diktirati kako će da se odvija igra. Gledamo da igramo dobar i ofanzivan fudbal, ali nećemo da krenemo kao ludi, nisam rekao da ćemo da se branimo. Ravnoteža mora da bude perfektna, oni dosta dobro igraju u tranziciji, gledaju da to dobro urade, da gurnu loptu iza leđa, da iskoriste ako napraviš grešku u kreiranju napada.