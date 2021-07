TERZIĆ POTVRDIO ODLASKE IZ ZVEZDE! Pričao sam sa Degenekom - dao je mnogo klubu, ali mora da shvati da su zahtevi porasli

Fudbaleri Crvene zvezde polako privode kraju pripreme u Austriji, a generalni direktor kluba Zvezdan Terzić analizirao je sve ono što je urađeno.

Crvena zvezda sezonu započinje u petak 16. jula kada će od 20 časova dočekati Vojvodinu na stadionu "Rajko Mitić", a Terzić je između ostalog, pričao i o prelaznom roku i potvrdio je da će biti još odlazaka iz Zvezde - ostaje da se vidi ko će biti na listi "putnika".

- Dočekali smo i taj dan da se publika vraća na stadion. Sa nestrpljenjem čekamo meč. Osećam kao da su se navijači uželeli utakmica i naše igre. Očekujem bar 25 hiljada ljudi, dobro smo se pojačali... Mnogo očekujem od naredne sezone i pozvao bih navijače da dođu u što većem broju da nas podrže. Informacije koje sam dobio jutros kažu da prodaja ide neverovatno dobro, da se prevazilaze očekivanja. Na pravom smo putu, narod je zadovoljan onim što smo uradili. Mnogo se očekuje od nas i to nas čini srećnim i zadovoljnim - počeo je Terzić za klupski sajt.

Zvezda je pod kaznom od UEFA-e, pa će za prvu evropsku utakmicu što se tiče publike biti korekcija.

- Jednu utakmicu igramo bez publike, tačnije mogu da dođu samo deca do 14 godina, preko osnovnih škola i školica fudbala. Koristim i ovu priliku da ih pozovem, da dođe što veći broj mališana, da bude 25 hiljada dece... Na sedmoro ili osmoro dece treba da bude jedan odrasli i definitivno možemo da napravimo spektakl. Treba nam njihova podrška da bi prošli u naredno kolo.

Pravi se i Mediko blok, kao i teretana u sklopu stadiona Rajko Mitić.

- Već dve godine radimo na tome. Pravimo Mediko blok i najmoderniju teretanu, sve to će biti oko 400 kvadrata. Sledeće nedelje kad se vratimo u Beograd će se radovi privesti kraju, a uslediće i svečano otvaranje na kom će ljudi moći da vide pod kojim uslovima će trenirati Zvezdini prvotimci.

FSS je doneo odluku da od naredne sezone - četiri strana fudbalera mogu da budu na terenu, a da neograničen broj igrača koji nema srpski pasoš može da sedi na klupi.

- Čekali smo tu odluku i ona je u potpunosti fudbalska. Krucijalno se ništa nije promenilo što se tiče zaštite srpskih igrača, jer će ih i dalje sedmorica biti na terenu. Ono što je bilo nelogično je da se broj stranaca na klupi ograničava. U ovakvoj situaciji, treneru Dejanu Stankoviću i ostalima je sada ostavljena mogućnost da imaju kvalitetnog stranca na klupi i da stranac menja stranca. Imali smo problema sa tim, jer je čest bio slučaj da imamo šest ili sedam stranih fudbalera, pa da trojica ostanu na tribinama. Nije to pozitivno delovalo na njih, pre svega sa psihološkog aspekta, jer je ispadalo kao da su višak, a nisu, već su to bili administrativni razlozi. Doneta je fudbalska odluka, a to utiče i na naše razmišljanje o prelaznom roku.

Govorio je Terzić i o ideji skraćivanja Superlige na 10 ili 12 klubova.

- Ima argumenata i za i protiv. Ako gledamo iz ugla Crvene zvezde, nama je interes da bude što manje klubova, kako bi se koncentrisao kvalitet i da bi se podigao iznos za TV prava, da bi dobili veći deo "kolača". To je profesionalno argumentovano sa naše strane, kao i iz ugla Partizana, Vojvodine i Čukaričkog koji bi da igraju jaču ligu, a to nam donosi veću spremnost za Evropu. S druge strane, ako gledamo društveni aspekt, naš zahtev može da deluje sebično i da podseti na pokušaj formiranja Superlige u Evropi. Barselona, Juventus, Inter, Milan i engleski klubovi su imali interes da naprave takmičenje gde bi igrale jake ekipe, ali desio se bunt naroda, jer fudbal ima istoriju. Za Zvezdu je veliki praznik kada u Beograd dođu Liverpul i Bajern, iako oni hoće da igraju sa sebi ravnima što se tiče budžeta, ali isto tako Kragujevac, Leskovac, Loznica vole da ugoste Crvenu zvezdu i to bude praznik za ceo taj deo Srbije. Kad bih bio predsednik FSS-a, gledao bih iz tog ugla, a bio sam svojevremeno i tad sam hteo da favorizujem manje sredine van Beograda, nisam hteo da se desi "beogradizacija" srpskog fudbala. Želeo sam da strateški centri sa potencijalom u smislu broja stanovnika, infrastrukture i dece napnu sebe da budu kvalitetniji, a to mogu samo kroz kvalitetne ljude, jer oni prave vrednost. Klubovi van Beograda dobijaju veliku pomoć od samouprava, ali moraju da se potrude više.

Rival Zvezdi u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona biće bolji iz meča Makabi - Kairat.

- Makabi dolazi iz fudbalskije zemlje i jače lige i blagi su favoriti u tom duelu, što znači i teži protivnik za nas. Opet, Kairat je u vlasništvu mog velikog prijatelja koji je u poslednjoj deceniji mnogo uložio u fudbal i ni tamo nam ne bi bilo lako, jer je dug put, nekoliko vremenskih zona razlike i slično...U ovom trenutku nam je svejedno i bavimo se našim vrlinama i manama. Zadovoljni smo pripremama, ko god da nam bude rival, ne bežimo od toga da smo favoriti. Nećemo nikog potceniti, maksimalno ćemo pristupiti svemu, jer je ulog veliki.

Prezadovoljan je Terzić onim što je urađeno u prelaznom roku.

- Zaista sam prezadovoljan. Doveli smo šest izvanrednih igrača koji prave veliku razliku. Pre svega mislim na Dragovića koji je igrač vrhunske klase i ne pamtim kad je naš klub imao fudbalera koji standardno igra na Evropskom prvenstvu po 90 minuta i dolazi pravo odatle na trening Crvene zvezde. Igrač sa takvim rejtingom i CV-em dugo nije bio kod nas, a došao je bez obeštećenja. Doveli smo i Dionija koji ima 130 utakmica u izuzetno zahtevnoj i teškoj ligi kakva je francuska. On je pre nekoliko godina plaćen 10 miliona od strane Sent Etjena. Vratio se Krstičić koji je bio važan šraf u mašineriji našeg kluba kada smo ulazili u Ligu šampiona. Povratak Babića koji je mnogo napredovao kroz duele sa brzonogim fudbalerima u portugalskom prvenstvu. Tu je i mali Stanić, on je moje dete iz OFK Beograda koji je sticajem okolnosti otišao u Pančevo, dobro ga poznajem i igrač je kakvog će publika da voli. Može da odgovori najvišim zahtevima. Tu je i Ohi, to nam je izvanredan potez. Potpisali smo ga šest meseci ranije u skladu sa pravilnikom o statusu igrača i o tome obavestili Molde. Poslali smo im ponudu od 800 hiljada evra, ukoliko budu želeli da ga sad puste da dođe kod nas, ali nam nisu odgovorili, međutim to sada i nije aktuelno, jer imamo u ovom momentu Dionija, Pavkova, Krstovića koji se ozbiljno nametnuo na ovim pripremama i Lazetića koji će biti vanserijski igrač, ali mu treba još malo vremena da njegovo telo bude u stanju da izdrži ove napore. U svakom slučaju, ne isključujem mogućnost da nas Ohi pojača već ovog leta, ali pod našim uslovima.

Govorio je Terzić o statusima Pavkova i Degeneka, kao i o potencijalnim prodajama ovog leta.

- Pavkov je igrač kog izuzetno cenim i on je uvek potreban ekipi. Možda ne kao starter, ali može da donese kvalitet sa klupe. Dao je dva gola Liverpulu, gol Milanu, tu su pogoci Partizanu. Zaista ima neverovatnu statistiku i uz sve opravdane kritike na njegov račun, on nam treba. Obavio sam razgovor i sa Degenekom juče. On je mnogo dao Zvezdi, ali mi rastemo kao klub i u skladu sa tim rastu zahtevi. Igrači koji su imali veliki udeo u prethodnim uspesima su sada na klupi i pokušavaju da se izbore za mesto u timu, ali to je normalno, rastemo kao klub, po kvalitetu igrača, tima, rezultatima, rejtinzima na ranking listi i slično. Prelazni rok nam kalendarski ne ide u prilog, jer svuda počinje 1. jula i završava se 1. septembra, a još uvek traje Evropsko prvenstvo i market se nije ni pokrenuo, a mi smo morali da "zatvorimo" dovođenja. Svi igrači uvek čekaju bolju priliku i najskuplji su krajem juna i početkom jula, jer čekaju bolju ponudu od Srbije i Crvene zvezde, a najjeftiniji su krajem avgusta, što nam ne ide u prilog, jer sredinom jula startujemo kvalifikacije za Ligu šampiona. Odlazaka će sigurno biti, ali smo čekali da formiramo ekipu i da krenu dešavanja na tržištu. Ima mnogo raspitivanja, razgovora, ali kada se kaže u fudbalu - konkretna ponuda, to je pisani format i to znači da je transfer na korak od realizacije. Ima mnogo interesovanja za naše fudbalere i biće odlazaka.

O strategiji i ulaganjima što se tiče dovođenja igrača.

- Ponašamo se u skladu sa potrebama što se tiče sportskog sektora i u skladu sa finansijskim mogućnostima. Kada imamo novca, naravno da želimo da ga uložimo, jer težimo da budemo bolji. Ne bežimo od toga da ćemo više ulagati, ako finansijska situacija bude bolja posle izlaska iz ove situacije sa pandemijom korona virusa. Sa ulaganjima ćemo moći da generišemo i bolje prihode. Međutim, nekad kvalitetnog igrača možete da dovedete bez obeštećenja kao u slučaju Dragovića, a nekad morate da platite kao recimo Ivanića.

O Babiću i Krstoviću.

- Za Babića sam rekao da je mnogo napredovao i porasla su očekivanja kada je on u pitanju. Može mnogo da nauči od Dragovića i uz njega mu je napredak zagarantovan. Nema mnogo igrača u Evropi sa takvom visinom i građom, a da imaju 25 godina i igraju levom nogom, te da poseduju iskustvo iz Španije i Portugala. On je do sada nagoveštavao talenat, ali je došlo vreme da ga pokaže i siguran sam da hoće, jer je i kao igrač i ličnost napredovao. Što se tiče Krstovića, on je dete koje napreduje iz sezone u sezonu Pokazao je izvanrednu igru u finalu Kupa Srbije kada je i promenio svoj status u ekipi. Odlično je odradio pripreme i sve zavisi od njega. Konkurencija je žestoka, jer mi praktično imamo dva tima koja mogu da osvoje titulu u Srbiji. Ali tu je teren, dimenzije su 105x68, pa svako ima priliku da pokaže da mu je mesto u startnoj postavi.

Terzić mnogo očekuje od Luisa Dionija.

- Počeo je pripreme sa Anžeom, prošao je desetak dana bazičnih treninga. Videćemo protiv Šturma u kakvom je stanju, ali on ima snagu i brzinu i iskustvo i biće nam od neprocenjivog značaja. Naši skauti su godinu dana pratili potencijalne kandidate za poziciju napadača i bio je na našem skeneru. Iskoristili smo to što je Anže u finansijskim problemima i hoće da se oslobodi igrača sa velikom platom. Mi smo Dionija doveli za džabe uz mogućnost otkupa. Interesantno je da je on bio i prva opcija našeg sportskog direktora Mitra Mrkele.

Najveći otpimizam u pozitivne rezultate i naredne sezone - Terziću uliva rad Dejana Stankovića.

- On poznaje Zvezdu, zna kako dišemo i kako je raditi pod pritiskom. Prezadovoljan sam njim kao trenerom i kao čovek. Ozbiljna ličnost, raste iz dana u dan kao trener, to se jednostavno vidi. I biće veliki trener. On mi pruža najveći optimizam, kad vidim kako radi i koliko je posvećen. Ispunili smo mu sve želje za prelazni rok, čak smo i prevazišli očekivanja. Veliki je raskorak između želja i mogućnosti. Često nas muči besparica i koliko god para da napravimo, želimo više. Ipak, Stanković poznaje klub i nema preterane zahteve. Ono što je veoma bitno je da se i privatno slažemo, kao ljudi. Tim smo.

Terzić tvrdi i da ne postoji ponuda koja bi u ovom trenutku bila dovoljno dobra da neko od nosilaca napusti ekipu.

- Imamo kostur koji čine 13 igrača i oni ne mogu da idu ni pod kojim uslovima. Pre par dana je postojalo interesovanje kluba iz Engleske za Ivanića, ali tu nije reč o novcu. Ne želimo da razgovaramo o tome i da skrećemo glave sa fokusa, a nama je on na kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sve je usmereno ka tome. Imaćemo utakmice na svakih sedam dana što se tiče Evrope, a u međuvremenu i mečeve Superlige. Od 16. jula kada igramo sa Vojvodinom pa do kraja meseca, čeka nas pet mečeva, gde nemamo pravo na grešku. Bilo kakve priče oko odlazaka mogu samo da nas poremete. Znamo šta je naša obaveza i fokus. O odlascima tek možemo da pričamo u drugoj polovini avgusta.

Još uvek nije utvrđeno ko će biti bonusi sledeće sezone u redovima Crvene zvezde.

- Još uvek je sve otvoreno i za Stankovića, i za Lazetića, i za Lučića. Nekolicina njih je došla na pripreme, jer smo želeli da ih uključimo u rad prvog tima i da vidimo kako će se snaći. Za Mituljikiće je recimo procenjeno da je bolje da se razvijaju u Grafičaru i tamo ima veliki broj dečaka od kojih mnogo očekujemo. Pričao sam sinoć sa Šurovskim, raspitao se kako se ponašaju i kako su odigrali Mituljikići, Knežević, Bačanin, Đurić, Babić i ostala naša deca. Dobio sam pohvale, posebno za Mateju Bačanina i Jovana Mituljikića. Grafičar će biti nikad mlađi, ali kažem, papirološki još uvek niko zvanično nije ni ovde, ni tamo, ima vremena da se proceni. Grafičaru sezona počinje krajem jula, tako da polako.

Crvena zvezda u ovom trenutku ima tri golmana, to su Borjan, Popović i Gordić.

- Borjan je neprikosnoven, to je jasno, on je stub ekipe i kapiten. A ko će biti rezerva je dobro pitanje. Od viška svakako glava ne boli. Gordić je mlad, bonus fudbaler, dok je Popović zlato i kao ličnost i kao čuvar mreže. Može da odgovori svim zahtevima Dejana Stankovića.

Govorio je Terzić i o mogućnosti da Stanković upari Dionija i Ohija.

- Daleko je januar. Videćemo do tada sve. Ohi dolazi kao slobodan igrač, potpisuje na tri godine, ali do januara imamo mnogo posla da uradimo. Dugoročno smo razmišljali, a kada ih Stanković bude imao obojicu na raspolaganju, videćemo da li će zaigrati sa dva napadača.

Terzić je prezadovoljan pripremama i fizičkim rezultatima prvotimaca.

- Nemam šta da dodam u odnosu na ono što se piše po medijima. Zvezda je moćna, kvalitetna i superiorna. Drago mi je što se niko nije povredio i što su svi zdravi. Stručni štab radi izuzetno dobro, a Federiko Panonćini je napravio velike stvari i njegov dolazak je pun pogodak. Kada sam jutros isčitavao rezultate fizičke spreme, pitao sam Stankovića i Mrkelu da li su sigurni u ispravnost podataka, jer su rezultati jo-jo testa bili fascinantni. Mnogo smo porasli u odnosu na prethodnih godinu i po dana što se tiče fizičke spreme. Potrošnja kiseonika, količina trčanja i sve ono u odnosu na januar 2020. godine i Kipar i danas je neuporediv. Tada je samo Nikolić mogao da uradi jo-jo test do kraja, a sada je čak osam igrača sposobno za to. Dobro ćemo trčati, siguran sam. Ritmom i tempom ćemo da "meljemo" naše protivnike.

Demantovao je Terzić da se Crvena zvezda interesovala za legendarnog italijanskog golmana Đanluiđi Bufona.

- Nismo razmišljali o njemu. Imamo tri sjajna golmana - Borjana, Popovića i Gordića.

Osvrnuo se Terzić i na uvođenje VAR-a u Superligu Srbije.

- Ko god hoće da bude iskren, reći će da je suđenje prošle godine bilo dobro. Voleo bih da vidim po kojim argumentima su sklonjena ova šestorica sudija. Verovatno je bila ideja da su došli novi ljudi, pa da odmah hoće da pokažu revoluciju. Uz sve greške koje su imali, to su većinom dobre sudije. Ne znam ko će sad da sudi ove sezone, i ko su ti mladi ljudi koji mogu da odgovore izazovima. Ako su postojale zamerke, trebali su ranije da sklone te sudije, a ne sada kada se uvodi VAR, koji svakako umanjuje značaj sudija. Zvezda i Partizan, ali i ostali klubovi nikad nisu imali manje zamerki na suđenje, nego prošle sezone, a najviše sudija je stradalo. Nisam pristalica neargumentovane "seče". Mada, u FSS-u se ne zna ko je gazda, a kuloarske priče su da se svako petlja u svačiji posao, što se vidi u ovim haotičnim odlukama. Mi se zalažemo za izbore na svim nivoima u savezu, a i UEFA je poslala oštru notu i rekla da izbori moraju da se održe do kraja godine, te da se izabere novo rukovodstvo i promeni status koji je bio kardinalan.

Nije Crvena zvezda razmišljala o svom kandidatu za izbore FSS-a.

- Sigurno FSS čekaju izbori, ali nismo razmišljali o našem kandidatu. Učestovaćemo u tim izborima, jednostavno moramo kao najveći klub na ovim prostorima da preuzmemo odgovornost za dešavanja u srpskom fudbalu. Imaćemo neka rešenja i kroz istoriju smo uvek imali uticaj tamo, pa ne vidim što bi se to danas promenilo. Ipak, o kadrovskim rešenjima ne mogu da pričam, fokusirani smo na Ligu šampiona i na to da dobro startujemo prvenstvo.

Luis Ibanjez je novo pojačanje Zvezdinog razvojnog tima Grafičara, a Terzić smatra da će on mnogo pomoći u razvoju crveno-belih bisera.

- Razgovarali smo s njim i on je imao želju da dođe i da bude alternativa Rodiću, ali smo procenili da nam treba drugačije rešenje. Mnogo je pružio Zvezdi i ponudili smo mu da dođe u Grafičar i bude vođa našem mladom timu. Uvek je pokazivao sportski karakter i ljubav prema klubu i biće od velikog zanačaj našim talentima. Prolazio je kroz pritiske sa Zvezdom, poznaje klub...

Smatra Terzić da je Crvena zvezda naredne sezone veliki favorit da osvoji šampionsku titulu.

- Partizan je veliki klub i ne smemo da ih potcenimo. Zaista ih maksimalno ozbiljno shvatamo, kao i svih prethodnih godina, ali imamo veći kvalitet i mislim da ćemo i ove godine superiorno, kao i prethodnih, osvojiti domaće prvenstvo. Naša obaveza je da budemo šampioni i uspećemo u tome.

Otkrio je Terzić i zbog čega Aleksandar Kolarov nije pojačao Crvenu zvezdu u ovom prelaznom roku.

- On je pre svega moj prijatelj i vezan je za mene kroz karijeru. Volim ga kao čoveka i cenim kao igrača. Moja želja je bila da on dođe u klub, i tu smo se složili i Mrkela, i Stanković i ja, ali je imao povredu diskus hernije i nije mogao odmah da se odazove pripremama, a nama je on treba za kvalifikacije za Ligu šampiona, a ne prvenstvo. Uz sve to, imao je opciju produžetka ugovora sa Interom. Nije ispunio taj broj utakmica, ali promenom trenera, došlo je do novih razgovora i ostao je tamo. Vrata Crvene zvezde su mu otvorena, on je ponikao ovde i voleo bih da završi karijeru kod nas.