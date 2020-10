Degenek: Pohvale za mlade igrače

Fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek rekao je da je njegova ekipa dominirala tokom svih 90 minuta derbija protiv Partizana i pohvalio je mlade igrače, naročito svog najbližeg saradnika Strahinju Erakovića.

"Mislim da smo ušli dobro i kvalitetno u utakmicu. Naravno, primiti gol posle pet minuta u večitom derbiju nije dobro. Medjutim, sabrali smo se posle primljenog gola i borili smo se u nastavku", rekao je Degenek, prenosi klub.

Fudbaleri Zvezde i Partizana odigrali su juče 1:1 u 163. večitom derbiju.

"Mislim da su bili saterani u šesnaesterac i da smo kroz 90 minuta meča imali ozbiljne tri šanse - Gobeljić je pogodio stativu, Falćinelijeva prilika glavom i Nikolićeva posle kornera. Tu smo morali da postignemo pogodak, ali fudbal je takav. Ekipe su motivisane u derbiju, jer niko ne želi da izgubi, ali mislim da smo lepo stajali i igrali, dominirali smo kroz ceo meč", rekao je Degenek.

Govoreći o Erakoviću, Degenek je naveo da je fenomenalno odigrao svoj prvi seniorski derbi i istakao da je on budućnost kluba.

"Navijači Crvene zvezde mogu mirno da spavaju, jer je on sigurna budućnost naše odbrane. Na pravom je putu i ovo mu je prvi derbi od mnogih u budućnosti. Imamo kvalitetne mlade igrače - Nikolića, Gavrića, Petrovića, Krstovića, Radulovića, Gavrića i Erakovića, kao i kompletan tim. Sve su to kvalitetni i ljudi i fudbaleri. Zvezda ima svetlu budućnost jer će oni biti nosioci igre u narednom periodu", dodao je on.

Crvena zvezda već u četvrtak počinje takmičenje u Ligi Evropa, a prvi protivnik biće joj Hofenhajm.

"Imamo tri dana da se oporavimo i pripremimo za utakmicu u Nemačkoj. Borićemo se naravno, kao i do sada. Verujem da ćemo se na kraju radovati duploj kruni, kao i prolazu dalje u Ligi Evrope", rekao je Degenek.