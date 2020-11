ŠOK PRED MEČ ODLUKE! REPREZENTATIVAC SRBIJE POZITIVAN NA KORONU - Loše vesti stižu iz tabora Orlova!

Fudbaler Kristal Palasa neće biti na raspolaganju selektoru Ljubiši Tumbakoviću za meč protiv Škotske.

Luka je po dolasku u Srbiju testiran i njegov nalaz bio je pozitivan na Covid-19. Ponovo je testiran u četvrtak, ali nažalost opet je bio pozitivan.

Roy Hodgson's Crystal Palace will be without defensive trio Tyrick Mitchell, James Tomkins and Joel Ward, while captain Luka Milivojevic is suspended. #EPLKuSanyuka #HomeOfSports #SanyukaFfeNaawe pic.twitter.com/EKiftWlVBq