MARADONIN DOKTOR OPTUŽEN ZBOG SMRTI DIJEGA - Policija izvršila raciju u njegovoj kući i bolnici

Istraga je pokrenuta nakon svedočenja Maradoninih ćerki Dalme, Jane i Đanine, tužilaštvo je reagovalo nalogom za policiju da izvrši racije na dve adrese na kojima Leopoldo Luke najčešće boravi - u klinici gde radi i u kući.

Lokalni mediji javljaju da je čak 60 policajaca bilo angažovano u ovoj akciji na pomenute dve lokacije, gde su od Lukea konfiskovana sva dokumenta koja bi mogla da posluže kao dokaz u istrazi.

Luke će se u toku dana, ili u ponedeljak, pojaviti pred sudom gde će odgovarati za nemar i propuste u procedurama posle otpuštanja Maradone nakon operacije glave kojom je on lično rukovodio u klinici u Buenos Ajresu.

This handout file photo taken on Nov 11, 2020 and released by the press officer of Diego Maradona shows Argentine football legend Maradona shaking hands with his doctor Leopoldo Luque in Olivos, Buenos Aires province, Argentina.



Maradona passed away on Nov 25, 2020.



