OTKRIVEN UZROK ŽIVADINOVIĆEVE SMRTI: Bard primljen u bolnicu 4. jula i posle velike borbe nije izdržao

Teške vesti obeležile su današnje jutro - Milan Živadinović, legendarni fudbalski trener, napustio nas je u svojoj 77. godini.

Kako “Objektiv” saznaje, čuveni Živa je preminuo od posledica moždanog udara.

Živadinović, poznat i kao Bard i Živa, rođen je 15. decembra 1944. godine u Beogradu.

Igrao je za Crvenu zvezdu, Čelik iz Zenice, Vardar, užičku Slobodu, Rijeku, Crvenku i Ludvighafen (Nemačka).

Zbog povrede kičme nije u potpunosti iskoristio svoj fudbalski talenat, pa je posle završene Više trenerske škole odmah uplovio u trenerske vode.

Vodio je Novi Sad, Spartak iz Subotice, juniore Crvene zvezde, Rad, Sutjesku iz Nikšića, tursku Sakariju, podgoričku Budućnost, niški Radnički i Prištinu.

Radio je i u Kuvajtu, zatim u OFK Beogradu, ponovo u Budućnosti, a za dve godine kao šef stručnog štaba Crvene zvezde je osvojio Kup SR Jugoslavije 1993. godine.

Sad news this morning. A former Yugoslavia national team coach Milan Zivadinovic - a truly easy-going fella and a guy whose stories would always put a smile on your face - dies at the age of 76.

He was much loved by the press and folks for his unique straightforwardness. RIP pic.twitter.com/3FcbqEFDRt