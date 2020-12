PSŽ OTPUSTIO TUHELA! Božićni poklon za nemačkog stručnjaka

Razlog još uvek nije naveden, ali odluka je donešena i on je sada već bivši trener tima iz Francuske.

Dugo se govorilo o tome da će Tuhel biti smenjen sa klupe PSŽ-a i to se na kraju ispostavilo tačnim, pa je danas dobio otkaz.

Nemac je na klupu PSŽ-a stigao iz Borusije Dortmund i vodio je tim iz Francuske na 127 utakmica, ali ugovor nije uspeo da odradi do kraja.

Sa PSŽ-om je bio prvak Francuske u dva navrata, uspeo je da uzme i pehar kupa Francuske, kao i Liga kupa ove zemlje.

Takođe je osvojio i dva Superkupa u Francuskoj.

Exclusive: At Christmas! @TTuchelofficial is dismissed at @PSG_inside @BILD_Sport