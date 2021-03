Mijailović: Namučili smo Zvezdu, okrećemo se novim izazovima

Fudbaler Čukaričkog Srđan Mijailović rekao je danas da je njegova ekipa namučila Crvenu zvezdu, da je malo nedostajalo da se sa tog gostovanja vrati neporažena, ali i da se sada okreće narednim utakmicama.

"Naravno da nismo zadovoljni rezultatom, ali sve ostalo bilo je na vrlo visokom nivou. Namučili smo najbolju ekipu u ligi, dugo je vladala neizvesnost u derbi meču, na kraju malo je nedostajalo da se sa Marakane vratimo neporaženi. Ko zna šta bi bilo da smo iskoristili naše šanse", rekao je Mijailović, prenosi klub.

Fudbaleri Čukaričkog izgubili su juče od Crvene zvezde sa 2:0 u utakmici 26. kola Super lige Srbije.

"Iskreno, nije mi bilo svejedno, ali profesionalac sam, sada nastupam za Čukarički i na meni je bilo da učinim sve da dođemo do povoljnog rezultata. Naravno da je Zvezda deo mog života, vreme provedeno na tom stadionu ne može da se zaboravi", rekao je Mijailović.

"Nisam jedini na Banovom brdu koji je već nastupao za crveno-bele, imamo i dosta bivših igrača Partizana, ali ponavljam, sada smo svi u Čukaričkom i borimo se za taj klub", dodao je on.

Crvena zvezda je prekinula seriju nepobedivosti Brđana, koji su posle neuspeha protiv lidera ponovo na četvrtoj poziciji na tabeli, iza Vojvodine koja je savladala ekipu Javora.

"Vodićemo veliku borbu za Evropu do kraja. Ne želimo da čekamo ishod takmičenja u Kupu Srbije, već ćemo se truditi da se do kraja sezone izborimo za treće mesto koje garantuje plasman u kvalifikacije za Ligu Konfederacija. Zbog toga su predstojeća dva meča do reprezentativne pauze od ogromnog značaja za Čukarički", rekao je Mijailović.

Čukarički će prvo dočekati niški Radnički.

"Radnički je prethodnog vikenda pokazao da ih ne treba prerano otpisivati. Uvek su dueli sa njima zanimljivi, tako će biti i ovoga puta, ali se uzdam u naše kvalitete i prednost domaćeg terena, a zna se da igramo vrlo dobro na Banovom brdu", rekao je Mijailović.

Iako Čukarički posle 26. kola ima osam bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca Spartak, Mijailović je upozorio da ih do plasmana u Evropu čeka dug put.

"Kao što sam već kazao, naš cilj će biti treće mesto. Ako u tome ne uspemo, onda moramo bar da odbranimo četvrtu poziciju. Prednost koju imamo jeste lepa, ali isto tako može brzo da se istopi, ako ne nastavimo sa dobrim igrama i rezultatima u kontinuitetu. Tek nas očekuju mečevi sa Partizanom, Spartakom, Proleterom, TSC-om, predstojeći sa Radničkim...", rekao je Mijailović.

"Ima još mnogo da se igra, nećemo se opustiti do kraja", zaključio je on.