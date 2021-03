Fudbaleri Nemačke poslali poruku organizatorima SP u Kataru

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Tobias Schwarz/Pool via AP | |

Fudbaleri Nemačke protestovati su protiv ogranizatora Svetskog prvenstva u Kataru na stratu kvalifikacija za Mundijal 2022. godine.

Fudbaleri Nemačke pobedili su Island 3:0, a pre meča pružili su podršku radnicima migrantima koji su gradili stadione za SP u Kataru, tako što su nosili crne majice, a na svakoj je bilo ispisano jedno slovo koje je činilo poruku "Human Rights" (Ljudska prava).

Selektor Joakim Lev nakon utakmice rekao je kako se njegova ekipa zalaže za "ljudska prava bez obzira na lokaciju".

"Igrači su sve nacrtali na majicama. To je trebalo da bude naša izjava. Zalažemo se za ljudska prava, bez obzira na mesto. To su naše vrednost. To je bila vrlo dobra i važna izjava," rekao je Lev, prenosi Hina.

Sličanu stvar uradila je sredu i reprezentacija Norveške pre utakmice protiv Gibraltara, kada su nosili majice na kojima je pisalo "LJudska prava na terenu i van njega", aludirajući na uslove u kojima rade radnici na izgradnji katarskih stadiona nakon što je prema pisanju britanskih medija od 2011. godine više od 6.500 osoba izgubilo život na gradilištima.