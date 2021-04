Sajan potez CRVENE ZVEZDE! Crveno-beli potpisali ugovor o SARADNJU SA FONDACIJOM BUDI HUMAN!

Ispred šampiona ugovor potpisao direktor Marko Petrović.

Fudbalski klub Crvena zvezda potpisao je danas sporazum o saradnji sa fondacijom „Budi human“. Klub je još jednom ozvaničenom saradnjom sa humanitarnom fondacijom pokazao društvenu odgovornost.

Crvena zvezda će u skladu sa ugovor promovisati korisnike fondacije „Budi human“, tačnije njihove profile po odabiru fondacije na društvenim mrežama, koji će biti poziv svima koji su u mogućnosti da doniraju novac onimakojima je to najpotrebnije. Takođe naš klub će uz mnogobrojne organizovane akcije sa fondacijom „Budi human“ pokušati da doprinese ozdravljenju što većeg broja korisnika.

Zadovoljan zbog saradnje, ali i činjenice da je Crvena zvezda još jednom pokazala visok stepen društvene odgovornosti bio je operativni direktor našeg kluba Marko Petrović.

- Fudbalski klub Crvena zvezda u svom poslavanju mnogo pažnje posvećuje humanitarnom radu i uopšte projektima društvene odgovornosti. Klub u okviru svog rada sam po sebi i sa svoje dve fondacije nastoji da pomogne pre svega veteranima i članovima njihovih porodica, a paralelno u meri u kojoj smo u mogućnosti i zdravstvenim institucijama u Republici Srbiji. Ovom akcijom želimo da humanitarni karakter i vrednosti proširimo i na našu veliku zvezdašku milionsku javnost i naše navijače – poručio je Marko Petrović.

Operativni direktor Crvene zvezde poručio je da je siguran da će velika zvezdaška porodica prepoznati važnost potrebe da pomogne korisnicima fondacije "Budi human".

- Do sada smo sarađivali sa fondacijom i podržavali njihov rad. Prepoznali smo da je fondacija “Budi human” jedan lider ne samo u Srbiji, već i u regionu po humanitarnom radu i da svoj posao obavljaju na jedan profesionalan, posvećen i jako odgovoran način. Mnogo dece i odraslih je put do svog izlečenja i do finansijaske podrške za borbu protiv bolesti došlo upravo pomoću fondacije “Budi human”. Naš klub, koji je lider u Srbiji i regionu želi da pomogne lideru u ovoj oblasti. Verujem u humano srce i humani karakter Zvezdinih navijača, milionske populacije naših zvezdaša, koji će putem podrške, akcija kojima ćemo komunicirati pomoći brojnoj deci i delu odraslih da nađu put do svog izlečenja i da uspešno prebrode svoje bolesti – istakao je Marko Petrović.

Aleksandra Čubra PR fondacije „Budi human“ istakla je da saradnja sa Fudbalskim klubom Crvena zvezda traje godinama, ali i da još uspešniji zajednički rad očekuje posle potpisanog ugovora.

- Saradnja Fudbalskog kluba Crvena zvezda i fondacije „Budi human“ traje godina unazad kroz mnoštvo akcija kojima je Zvezda kao klub doprinela korisnicima naše fondacije, teško oboleloj deci i odraslima da dođu do novca koji im je potreban za lečenje. Potpisivanjem ugovora saradnju smo samo podigli na jedan viši nivo. Crvena zvezda će promovisati korisnike fondacije „Budi human“, deliće profile naših korisnika na svojim društvenim mrežama. Na tim profilima su jasno istaknute instrukcije na koje se načine sve može pomoći. Želela bih da se zahvalim našem najtrofejnijem klubu što pomaže i pruža podršku obolelila u njihovom izlečenju i samim ti vraća nadu u ozdravljenje. S obzirom da je u pitanju naš najtrofeniji klub siguran sam da pomoć neće izostati i da će se saradnja nastaviti - istakla je Aleksandra Čubra.