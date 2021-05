SKANDALU SE NE NAZIRE KRAJ! Oglasio se Asano, pa opleo po Partizanu: Klub kontinuirano nije uspevao da mi isplati platu! NISAM IMAO IZBORA!

Takuma Asano više nije fudbaler Partizana.

Japanski fudbaler koji je za kratko vreme osvojio srca svih navijača crno-belog kluba na društvenim mrežama je objavio da napušta Humsku.

On je na Instagramu objavio da odlazi iz Partizana zbog velikih dugovanja, kašnjenja plata i nepoštovanja od strane kluba.

- Ja, Takuma Asano, raskinuo sam ugovor sa FK Partizan iz Beograda. Posle teških trenutaka, nisam imao izbora nego da se odlučim na ovaj težak potez, jer ne osećam poštovanje kluba. Klub kontinuirano nije uspevao da mi isplati platu i propratne troškove na vreme (sa današnjim daom postoji značajan iznos) i odgovorio je vrlo jednostavno na moje ponovljene zahteve.

Boli me što moram da napustim klub pod ovim nesrećnim okolnostima, jer je Partizan bio važan klub u mojoj igračkoj karijeri.

- Zahvalan sam svima koji su me podržavali tokom mog rada u Partizanu, uljučujući trenera Savu Miloševića koji me je pozvao da se priključim klubu, trenera Aleksandra Stanojevića koji mi je uvek verovao i podržavao me, mojim neverovatnim saigračima i osoblju tima i svim navijačima koji su uvek verovali u mene i tim. Hvala svima od srca", napisao je Japanac na Instagramu.