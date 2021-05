SVET FUDBALA ZAVIJEN U CRNO: Preminuo čuveni golman, imao je svega 49 godina! Ne zna se ko je pronašao TELO, policija sve drži pod velom tajne!

Fudbalska javnost u Francuskoj je u šoku.

Preminuo je nekadašnji golman Kristof Revo (49).

Celu igračku karijeru proveo je u Francuskoj, branio je za nekoliko klubova uključujući i PSŽ.

Terrible news about the passing of Christophe Revault at 49 years of age. https://t.co/5sIDc7AuJx