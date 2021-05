MATEJA, TI LI SI?! Bivši as Partizana se pojavio u emisiji pred finale Lige šampiona i sve ostavio u čudu! NE LIČI NA SEBE (FOTO)

Od kada je završio profesionalnu karijeru, Mateja Kežman se retko pojavljuje u javnosti, a ono o čemu se često priča u poslednje vreme jeste njegov imidž.

Prethodnih godina pojavljivale su se fotografije nekadašnjeg golgetera sa dugom kosom i bradom, ali ovo danas je nešto sasvim drugačije od onoga do sada viđenog.

Naime, nekadašnji fudbaler Partizana se prilikom televizijskog gostovanja na "Areni", posle finala Lige šampiona, pojavio u izdanju na kakvo nismo navikli - kratko ošišan, bez prepoznatljive brade i samo sa brkovima na licu.

- Mnogo mi je drago zbog ovakvog epiloga. Atomska utakmica, s obe strane, a odlučilo je iskustvo Čelsija, kao kluba, u odnosu na Siti, taj manjak pritiska koji je Tuhel imao u odnosu na Gvardiolu. Rekao sam danas baš, Gvardiola ima to neko lutanje, iz tog pritiska, da se trofej osnovi, da se na jednom ovakvom meču izmisli nešto novo, drugačije, ali mislim da je pogrešio. Izgubio je celo prvo poluvreme u tome, imao je igrača manje u veznom redu... Ne pričam kao trener, jer to nisam, već kao neko ko je igrao fudbal. Falio je tu neki kreativac, poput Rodrija, Toresa, od starta. Siti nije uspeo da nametne svoj fudbal, a Čelsi je zadržao ono što je radio otkako je Tuhel došao i to je pokazalo da je tim sazreo za jedan ovakav trofej - rekao je bivši golgeter Čelsija.

Pravi šok izazvao je imidž sa dugom kosom i bradom, ali ovo sada je nešto sasvim drugačije i po mnogima mnogo veći šok nego sve do sada viđeno.