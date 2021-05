MILAN ODRŽAO FUDBALSKU LEKCIJU JUVENTUSU: "Rosoneri" slavili u Torinu, "staroj dami" visi Liga šampiona (VIDEO)

"Stara dama" se nalazi u velikom problemu, pošto joj visi plasman u Ligu šampiona. Jedno od najvećih iznenađenja u svetu fudbala bilo bi to da tim Andree Pirla ostane bez elitnog takmičenja.

Juventus je na tri kola pre kraja peti na tabeli sa 69 bodova, jednim manje od Napolija i tri od Atalante i Milana.

Da stvar po Juventus bude još gora - klub iz "grada mode" ima bolji međusobni skor (ekipa iz Torina slavila na "San Siru" sa 3:1).

Nije bilo puno pravih prilika, a one koje su bile iskoristio ih je gost. Najpre je Brahim Dijaz u prvom minutu nadoknade fantastičnim udarcem iskosa sa desne strane pogodo rašlje gola koji je čuvao Vojčeh Ščesni.

Veliku priliku da duplira prednost propustio je Frank Kesi koji je u 58. minutu promašio penal. Šutirao je fudbaler iz Obale Slonovače veoma loše i Poljaku nije bilo teško da zaustavi taj udarac.

Drugi gol za goste bio je delo Ante Rebića koji na ovoj utakmici ušao sa klupe, tako da je Pioli pogodio sa izmenom.

Pobedu Milana je potvrdio Fikajo Tomori koji je fantastično skočio i glavom zakucao loptu u mrežu posle centaršuta Hakana Čalhanoglua.

