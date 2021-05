DRAMATIČNA VEST TRESE SVET FUDBALA: Opet izbacuju Juventus iz Serije A!

Novoformirano, zatvoreno takmičenje je doživelo fijasko pošto je nakon nepuna dva dana većina osnivača odustala od istog, ali među njima nije "stara dama".

Uz projekat su ostali samo još Real Madrid, Barselona i Juventus kao klub u kojem glavnu reč ima Andrea Anjeli, zagovarač Superlige.

Breaking: Italian Football Federation President, Gabriele Gravina, says he is ready to kick Juventus out of Serie A 🤯 pic.twitter.com/tVuwJsvidJ