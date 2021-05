GOLMAN LIVERPULA RASPLAKAO SVET: Nadam se da je moj pokojni otac video gol i da ga sada slavi sa Bogom! (VIDEO)

Golman Liverpula je u 95. minut postigao gol za pobedu Redsa i nadu da mogu da završe sezonu na mestu koje vodi u Ligu šampiona.

Beker je postigao gol u petom minutu nadoknade vremena, kada je posle kornera loptu glavom poslao u mrežu.

Nakon meča emocije su savladale sjajnog Brazilca.

- Želeo sam da budem u šesnaestercu kako bih pomogao saigračima i navukao barem jednog defanzivca na sebe. Ipak, niko me nije čuvao i dogodilo se ono što se dogodilo. Zaista neobjašnjivo, ali mislim da je to bio Bog koji je stavio svoju ruku na moju glavu. Osećam se blagosloveno - rekao je Alison nakon meča.

Golman Redsa je ove sezone prolazio kroz izuzetno teške trenutke. U februaru je izgubio oca i to je značajno uticalo na njegovu igru.

- Pun sam emocija, posle svega što se događalo mojoj porodici i meni. Fudbal je mojoj život, otkako znam za sebe igrao sam ga sa ocem. Nadam se da je mogao ovo da vidi. Siguran sam da zajedno sa Bogom sada slavi - dodao je emotivni Brazilac.

Alisson is the first goalkeeper to score for Liverpool in their 129-year history 📖



He's also the first goalkeeper to score a header in Premier League history 💥



(via @LFC)pic.twitter.com/WbxLdWxZAF