SUTRA SUSRET VEČITIH U FINALU KUPA! Stanojević zapretio: Ako bude više Zvezdinih navijača, povlačim ekipu

Dobili smo po 40 karata za utakmicu, i mi i Crvena zvezda, Fudbalski savez Srbije je organizator utakmice i kažem vam da ću izvesti ekipu sa terena ukoliko bude više ljudi iz Zvezde na utakmici. Ne interesuju me kazne, rekao je trener Partizana Aleksandar Stanojević na konferenciji za novinare uoči meča finala Kupa Srbije.

Večiti rivali su se poslednji put u finalu Kupa sastali 2019. godine kada je golom Bojana Ostojića Partizan slavio rezultatom 1:0. "Finale kupa, derbi sa Zvezdom, ovo je praznik srpskog fudbala. Presrećan sam sto ću biti deo te utakmice. Spremni smo i motivisani da napravimo dobar rezultat i obradujemo naše navijače", rekao je Stanojević. Crno-beli su sedmi put uzastopno stigli do finala Kupa Srbije.

"Svaka utakmica je drugačija. Suština cele priče je da znaš da sa svima možeš da igraš. Nadam se da će sve biti dobro, kao što je bio prošli derbi. Pozitivno razmišljam i možemo biti srećni sto smo učesnici finala", rekao je Stanojević.

On je dodao da ne oseća pritisak finala.

"Važno mi je da su igrači motivisani. Žele da igraju derbi. Treninzi su nam kvalitetni. Svi žele da igraju. Pritisak lično nemam, imam jednu veliku želju da pokažemo da smo pravili dobre rezultate da potvrdimo sve što smo uradili u prethodnom periodu", istakao je Stanojević, koji jedino ne može da računa na Sejdubu Sumu zbog povrede.

Kapiten Partizana Vladimir Stojković rekao je da će u slučaju neuspeha on prihvatiti odgovornost. "Mislim da prevashodno igrači nemaju pritisak i da ne bi trebalo da ga imaju. Vezali smo toliko pobeda i kao kapiten Partizana sam mnogo ponosan na igrače. U nekim drugim vremenima, ovi rezultati bi doneli titulu. Ja sam kapiten i ja ću krivicu preuzeti ukoliko ne osvojimo Kup. Nemojte da "silujete" igrače ako se ne osvoji trofej, ja ću biti krivac. Moramo da osvojimo Kup i to je to", zaključio je Stojković. Finale Kupa između Crvene zvezde i Partizana igra se sutra od 19 sati na stadionu Rajko Mitić.