DVA PUTA SE VENČALI, IMAJU PETORO DECE, ŽIVOT IM PRIREDIO I RAJ I PAKAO: Ljubavna priča Siniše Mihajlovića i Arijane! (FOTO)

Arijana kaže da su Srbi mnogo bolji muževi od Italijana, a evo i zašto.

Supruga Siniše Mihajlovića retko govori za medije, međutim, kada odluči da napravi presedan, zanimljivosti iz privatnog života su zagarantovane. U jednom od takvih intervjua lepa Arijana pričala je o braku sa legendom srpskog fudbala, istakavši da je Sinišina borba sa leukemijom učinila da njih dvoje još više postanu kao jedno.

Pre nego što je srela Mihu, Arijana Rapaćoni vodila je sasvim drugačiji život. Nekadašnja manekenka i voditeljka kaže da se nikada nije pokajala što je odustala od karijere i posvetila se porodici.

- Sa Sinišom mi se desila ljubav na prvi pogled. Napustila sam televiziju sredinom 1995. godine, jer je on bio u Sampdoriji, a ja u Rimu, i nismo mogli često da se viđamo - ispričala je Arijana.

U trenutku kada je sreo ženu svog života Sinišina karijera bila je na vrhuncu. Da bi pratila svog izabranika, Arijana je sve napustila.

- Odabrala sam porodicu i rekla bih da nisam pogrešila. Siniša me je osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi - otkrila je supruga Siniše Mihajlovića.

Kaže da ih je Mihina bolest još više ujedinila:

- Bili su to teški meseci, nisam se odvajala od njega. Svi u porodici trudili smo se da ostanemo pribrani, razumno smo se suočili sa problemom i jedni drugima davali snagu - ispričala je Arijana.

Nekadašnja zvezda italijanske televizije 25 godina je u srećnom braku sa Sinišom Mihajlovićem.

Venčali su se dva puta, prvo u Rimu, a deset godina kasnije u Sremskim Karlovcima. Bila je to ljubav na prvi pogled, koja je iznedrila petoro dece, ćerke Viktoriju i Virdžiniju i sinove Miroslava, Nikolasa i Dušana.

- Od ranog jutra Sremski Karlovci odišu svečarskom letnjom tišinom. Građani šetkaju pored crkve 'Svetog oca Nikolaja', zagledaju u dvorište. U crkvi je sve pripremljeno da dočeka Sinišu Mihajlovića, fudbalera 'Intera', bivšeg reprezentativca Srbije i Crne Gore, i njegovu suprugu, lepu Italijanku Arijanu. Da njihov građanski brak, sklopljen 28. juna 1996, u Rimu, upotpune i blagoslovom pravoslavnog venčanja i sjedinjenja pred Bogom - pisale su tih dana „Večernje novosti“.

Zanimljiv je podatak da mladenci nisu želeli da im gosti donose poklone. Umesto toga, predložili su da „darovi“ budu donacije koju će uplatiti „Dečjem selu“ u Sremskoj Kamenici.

*Rodom ste iz Vukovara, a veliki deo života proveli ste u Vojvodini. Ljude sa tog podneblja bije glas da su smireni. Važi li to i za vas?

Siniša: Rođen sam u ravnici, ali po naravi kao da sam iz nekih masivnijih, brdovitih predela, moj karakter je takav, mada sam se s vremenom popravio. Čini mi se da sam kao mlađi bio eksplozivniji i prgaviji. U to vreme, kada su mi govorili da stanem i izbrojim do deset, ja sam brojao do tri, a sada, u ovim godinama, izbrojim do pet. Kako vreme bude prolazilo, doći ću do trenutka kada ću se zaustaviti i udahnuti i zaista ću izbrojati do deset.

Arijana: Mislim da sam mnogo otvorenija i simpatičnija od Siniše, moja priroda je blaga i imam dopadljivije osobine, dok je moj suprug prek i strog, pomalo ljut, ali uvek pravičan i drag.

*Da li je teže biti u braku sa Srbinom ili Italijanom?

Arijana: "Više mi se dopadaju Srbi. Italijani su pričljivi i jaki na rečima, ali ne i na delima, dok Srbi manje obećavaju, a više ispune i odlučniji su. Srbi su vezani za porodicu, u stvari, ne znam da li sam ja imala previše sreće i da li su svi Srbi takvi ili samo moj Siniša."