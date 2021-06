NAJLEPŠI GOL EURA 2020: Šik zatresao mrežu sa pola terena! Golman Škotske ostao u čudu, pa se upleo u mrežu! (VIDEO)

Evropsko prvenstvo se tek zahuktava, a već imamo najlepši gol. Pravu majstoriju je izveo napadač Češke Patrik Šik.

GOAL OF THE TOURNAMENT PRESENT TO YOU PATRIK SCHICK pic.twitter.com/cFeWvtPmYk — Leia (@rosesmorte) 14. јун 2021.

On je na utakmici protiv Škotske sa centra uspeo da savlada Dejvida Maršala. Ukrali su Česi loptu, ona je došla do fudbalera Bajer Leverkuzena, ovaj je iz prve šutirao i tako dobro je nanišanio da golman Škotske nije mogao ništa da učini.

Prava majstorija zaista! Često igrači umeju ovako da šutiraju, ali deluje da je Šik ovo hteo i da je tačno odmerio kako lopta treba da ide.

Inače, on je to uradio u 52. minutu, a to mu je bio drugi gol, prvi je postigao u 42. minutu.