U toku je drugo kolo Evropskog prvenstva u fudbalu, a evropska "kuća fudbala" je proglasila najlepši gol prve runde.

Pravog "lepotana" postigao je Turčin Mert Muldur protiv Gruzije.

🇹🇷 Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V