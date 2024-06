Neverovatan podatak: Francuska se posle 2 meča kvalifikovala, a da nijedan njen fudbaler nije dao gol

Reprezentacija Francuske obezbedila je plasman u osminu finala Evropskog prvenstva u fudbalu u Nemačkoj, a da nijedan njen fudbaler, bar za sada, nije dao gol. Zvuči neverovatno, ali istinito.

"Trikolori" imaju trenutno četiri boda, što im je dovoljno za prolaz dalje. U prvom meču savladali su Austriju, u to autogolom austrijskog reprezentativca Maksimilijana Vobera, U drugom meču, Francuzi su odigrali nerešeno sa Holandijom, 0:0.

Francuska u trećem kolu Eura igra sa Poljskom. U okviru njihove grupe još igraju Holandija i Austrija.

Evo i tog neverovatnog podatka, a tiče se Francuske.

France have qualified for the last 16 without any of their players having scored any goals. pic.twitter.com/l7qQyVzQfK