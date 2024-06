Mečevi Hrvatske i Albanije promenili situaciju Srbije! Evo kolike su šanse da Orlovi igraju osminu finala Evropskog prvenstva!

Fudbalska reprezentacija Srbije boriće se protiv Danske za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.

Orlove bi pobeda u trećem kolu grupe C odvela u narednu fazu takmičenja, dok postoje šanse da i sa bodom ekipa Dragana Stojkovića prođe dalje.

Nakon utakmica u grupi B (Albanija - Španija i Hrvatska - Italija) pojavile su se nove prognoze.

Jedna platforma koja se bavi statistikom u fudbalu objavila je tabelu sa procentima.

Po njoj Srbija ima 26 odsto šansi da završi na drugom mestu na tabeli, a 18 na trećem. Za prvo mesto ne postoji šansa, a za četvrto mesto čak 56 odsto.

With the Italian goal in the last second, the following teams mathematically qualified for R16:



✅ Italy 🇮🇹

✅ England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

✅ France 🇫🇷

✅ Netherlands 🇳🇱#euro2024 pic.twitter.com/RF6oq7Rlku