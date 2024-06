Tadić nije toliko dobar koliko misli da jeste: Bivši reprezentativac Jugoslavije analizirao Orlove! Stepi zagrmeo: Ne sećam se kad je Segej...

Fudbaleri Srbije pripremaju se za ono najvažnije, utakmicu protiv Danske koja je za našu zemlju "biti ili ne biti" kada je u pitanju plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.

U analizi svega što smo do sada uradili u Nemačkoj, ali i svega onoga što nas očekuje za Kurir govorio je Dragoslav Stepanović, čovek koji je nekoliko puta bio u ovakvim situacijama i koji poznaje fudbalske prilike, pogotovo u Nemačkoj.

- Mi nastavljamo tamo gde smo i završili kvalifikacije, ni bolje ni gore. Doveli smo se sebe u situaciju "biti ili ne biti". Ovo su utakmice koje se najteže moguće za igranje bez obzira na protivnika. Ja mislim da je Danska u odnosu na nas i Sloveniju možda i najbolji tim, ali nama nije ništa drugo preostalo, jer smo protiv Engleza igrali kukavički. Tek kad smo videli kako igraju Englezi onda smo rekli trebali smo ovo, trebali smo ono, pa kad je trebalo što niste uradili - počeo je Stepi.

Igra naše selekcije je bila veoma spora, a sa time se slaže i nekadašnji igrač OFK Beograda.

- Mi ni nemamo igru unapred, u dubinu. Ja sam očekivao da Mitrović bude "martinela", a da Vlahović ulazi u prazan prostor, jer on ima tu fantastičnu brzinu na deset metara. Ali ono što sam video jesu Samardžić i Birmančević koju su napravili prevagu i uneli živost kada su ušli. Ja Samardžića znam još iz Herte, kada je igrao ovde dao je 14,15 golova kao vezni igrač.

Drugo, gospodin Tadić je uvideo da nije toliko dobar igrač koliko misli o sebi, jer da je toliko veliki igrač on bi dao dva gola i namestio dva. Nije zadovoljio koliko je pričao o sebi. Ja mislim da Samardžić sada ima ono što je Tadić imao nekad. Te driblinge koji idu u dubinu, ne u širinu. Tadić je to izgubio za sve ove godine, jer ima 34 godine, a i turska liga nije toliko jaka kao holandska ili nemačka. Mada je činjenica da je protiv Engleza falio neko ko će tu loptu da provuče - rekao je Stepanović.

Bivši igrač i trener mnogih nemačkih klubova potencirao je ključni problem.

- Mene samo interesuje ta sredina terena, to je srce ofanzive. Ne mogu Mitrović i Vlahović da budu dobri ako ne dobijaju kvalitetne lopte iz sredine terena. Moram da kažem da je Mitrović sam sebi stvorio šansu protiv Engleza, Vlahović isto sam. Jedinu šansu iz uigrane akcije smo imali kada je Tadić dodao Joviću, ali je ovaj loše primio. Da li to možemo da ispravimo to je pitanje mentalne strane. Da li ćemo da pokažemo ono što smo bili ceo život kada je najteže ili ćemo da se povučemo pa da se vrtimo u krug - jasan je bivši trener Ajntrahta iz Frankfurta.

Trk odnosno nezainteresovanost Sergeja Milinković-Savića kod gola Slovenije je nešto o čemu se priča posle meča, a iskusni stručnjak nije bio uopšte zadovoljan igrom fudbalera Al Hilala.

- Ja ne znam da li taj čovek ima talenta ili ne, ali kad ne pokazuješ da imaš onda si na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Ne mogu da upoređujem tu ligu Saudijske Arabije sa ovim jačima. Mene nikad Sergej nije oduševljavao, ja se ne sećam da je on u reprezentaciji odigrao neku dobru utakmicu, nikad nije bio taj igrač koji je trebalo da bude. Golovi i protiv Engleza i Slovenaca su padali na isti način. Za pola metra ispred naših igrača, a to je zato što se ne daje 100%, čeka se onaj drugi uvek - istakao je čuveni strateg.

Ukoliko izabranici Dragana Stojkovića savladaju Dance, po mnogim projekcijama bismo mogli na megdan Nemačkoj. Bivši trener Vojvodine je najpozvaniji da kaže šta bi nas potencijalno čekalo u tom duelu.

- Nemačka je jedini tim koji sam do sada video da prave toliko šansi, ne iskorišćavaju ih, ali ih prave mnogo. Toliko dolaze u šanse da je to neverovatno. Trojka Musijala, Gindogan, Virc je nešto što nijedan drugi tim nema u ovom momentu i to je ono čega treba da se bojimo. Odbrana im je posle dugo godina pronašla igrače koji mogu da igraju dobro. Mislim da će oni biti jedan od glavnih favorita za možda ne titulu, ali bar polufinale. Nemcima je to bitno da posle tri takmičenja gde su ispadali vrlo rano, dođu do završnice. To će biti mnogo teška utakmica - otkrio je Stepanović.

Utakmica protiv skandinavske selekcije biće odlučujuća, a Stepi ističe šta je najvažnije.

- Sada je pitanje da li će da stavi Tadića, on nije pokazao ono što je o sebi tvrdio. Piksi je to isto pričao kao i Tadić, kada ga je Boškov stavio na klupu. Pa je pričao o sebi kao veličini da je ovo ili ono, da drugi nisu na njegovom nivou. Ni od jednog igrača nikada nije zavisila cela ekipa, nikada. U ono vreme Džajić je bio taj, čak ga Miljan u ono vreme pošalje na Zlatibor, a mi onda trčimo uz one stepenice uzbrdo-nizbrdo, a on nas gleda i smeje se. To je jedini igrač koga ja znam, a svi ostali igrači nisu dorasli Džajiću i ne mogu da tvrde da su toliko dobri - zaključio je Stepi.

Gol protiv Slovenije koji nam je održao nadu za prolaz postigao je Luka Jović, a 75-godišnjeg stratega to veoma raduje.

- Gol Jovića me raduje, ovde u Frankfurtu je dao 28 golova, otišao je u Real Madrid nije se snašao. Menjao je klubove po Italiji, nije igrao nigde, nije davao golove. Sada mi je drago zbog njega da uradi nešto što će njega da pokrene da kaže sebi "ee imam 27 godina, nisam još ništa napravio finansijski", sad je došlo njegovo vreme - rekao je bivši reprezentativac Jugoslavije.

Dotakao se Stepanović i reakcije našeg selektora na konferenciji kada su mu saopštili šta je Tadić izjavio posle Engleske.

- Piksi je izjavio "uu to nikako nije dobro" sad će novinari stalno da ga pitaju šta je ovo, šta je on, hoćeš da ga staviš da igra i ostalo. Umesto da je rekao mi ćemo to u svlačionici da rešimo kao odrasli ljudi, tamo se to završava i tamo će to da ostane i završena priča - poentirao je Stepi.

Autor: Dubravka Bošković