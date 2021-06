TEŠKE OPTUŽBE: UEFA pretila Dancima da će izgubiti 3:0 ako ne nastave meč! U tom trenutku se nije znalo da li će Eriksen preživeti

Teške optužbe na račun UEFA izneo je Peter Šmajhel, legendarni danski golman i otac sadašnje "jedinice" Kaspera Šmajhela.

Jezive scene sa stadiona "Parken" u Kopenhagenu, kada se Eriksen srušio na teren, a zatim reanimiran, srećom su se završile na najbolji mogući način. Mediji su izvestili da su se Danci vratili na teren jer su tako želeli, iako su samo koji minut ranije bili u šoku i suzama zbog dešavanja na terenu.

Šmajhel sada baca drugačije svetlo na celu situaciju. Tvrdi da Danci nisu imali izbora i da su se suočavali sa gubitkom službenim rezultatom 3:0.

"Video sam saopštenje UEFA da su igrači tražili da se meč nastavi. Znam da to nije istina. Imali su tri opcije – da se meč nastavi odmah posle pauze, druga da se sutradan u podne odigra preostalih 50 minuta i treća da izgube sa 3:0 i da se prekine meč. Da li su zaista imali izbor? Rekao bih da nisu“, rekao je Šmajhel.

'Please, this is not going to happen again!'



Christian Eriksen is in a stable condition after suffering a cardiac arrest during Denmark's Euros match on Saturday.



Fabrice Muamba, whose heart stopped beating for 78 minutes in an FA Cup quarter-final, praises the medical staff. pic.twitter.com/4tg7RRcmCW