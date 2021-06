UEFA ŠOKIRALA NAVIJAČE: ON je najbolji igrač utakmice između Belgije i Danske!

Zanimljivo, iako je Kevin De Brujne postigao gol i zabeležio asistenciju, za igrača utakmice je izabran Romelu Lukaku, koji se na ovom meču nije upisao u strelce ali je imao ulogu kod oba gola.

"Lukaku je nagrađen za senzacionalno drugo poluvreme" poručili su iz UEFA.

🌟 Romelu Lukaku is recognised for his sensational second-half performance 👏👏👏#EUROSOTM | @Heineken | #EURO2020 pic.twitter.com/9ss0748TjB