Predsednik Barselone: Pregovori sa Mesijem idu dobro

Predsednik Barselone Đoan Laporta rekao je da je uveren da će fudbaler Lionel Mesi ostati u klubu, uprkos tome što mu je istekao ugovor.

Mesi je od danas slobodan igrač, nakon što mu je u sredu istekao ugovor sa Barselonom.

Skaj je prošle nedelje preneo da 34-godišnji argentinski fudbaler pregovara sa upravom kluba o novom dvogodišnjem ugovoru.

Laporta, koji je prilikom izbora za predsednika kluba u martu naveo da je prioritet novi ugovor sa Mesijem, rekao je da jedan od najboljih fudbalera svih vremena želi da ostane na Kamp Nou.

"Mi želimo da on ostane i Leo želi da ostane, sve je na dobrom putu, preostalo je da rešimo pitanje fer-pleja, mi smo u procesu pronalaženja najboljeg rešenja za obe strane. Voleo bih da mogu da objavim da će on ostati, ali u ovom trenutku to ne mogu, pošto smo u procesu pronalaženja najboljeg rešenja za obe strane", rekao je Laporta za španske medije.

Mesi je trenutno sa Argentinom na Kupu afričkih nacija, a njegov otac i agent Horhe Mesi otišao je iz Barselone prošle nedelje.

Mesi je prošlog leta tražio dozvolu da napusti klub, verujući da ima dogovor koji mu omogućava da ode kao slobodan igrač, ali je tadašnji predsednik Barselone Đozep Marija Bartomeu naveo da postoji klauzula u ugovoru o odlasku od 700 miliona evra.

Bartomeu je podneo ostavku u oktobru, a Mesi je želeo da sasluša planove nove uprave pre nego donese odluku.

Za Mesija su zainteresovani pre svega Mančester siti i Pari Sen Žermen.