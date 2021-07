KAKAV DOČEK U RIMU: Nekoliko hiljada navijača Rome pozdravilo Žozea Morinja!

Morinjo je sa italijanskom ekipom u maju ove godine potpisao trogodišnji ugovor.

Portuglalski trener je u Rim došao avionom, kojim je upravljao vlasnik Rome Den Fridkin.

U dosadašnjoj karijeri 58-godišnji Morinjo vodio je izmedju ostalih Porto, Čelsi, Inter, Real Madrid, Mančester junajted i Totenhem.

Trofej Lige šampiona osvojio je dva puta vodeći, Porto u sezoni 2003/04 i Inter iz Milana u sezoni 2009/10.

Roma je prošlu sezonu u Seriji A završila na sedmom mestu, i ove sezone će igrati u novoformiranom evropskom takmičenju Ligi konferencija.

José Mourinho has just landed in Rome to start his new chapter as new AS Roma head coach. 🛬🇵🇹 #Mourinho pic.twitter.com/sWgySbnKLn