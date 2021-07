O OVOME PRIČA EVROPA: Skandalozna odluka Engleze odvela u finale EP! Pogledajte kako izgleda SPORNI PENAL! (VIDEO)

Ključni trenutak bio je "sporni penal" u finišu prvog produžetka posle pada Rahima Sterlinga i "problematične" VAR potvrde.

Udarac Harija Kejna sa 11 metara odbranio je Kasper Šmajhel, ali se lopta odbila do kapitena Engleske, koji je iz drugog pokušaja postigao odlučujući pogodak.

VAR is shocking. Sterling is already falling down and there's no touch at all and you give it a penalty.

I must say VAR is bull**it#EURO2020 pic.twitter.com/XFOiRUtwqC