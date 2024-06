Ovakav meč nije viđen 44 godine: Utakmica Srbija - Engleska oborila NEGATIVAN rekord

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske na otvaranju Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Rezultatom 1:0 Orlovi su započeli svoje prvo učešće na šampionatima starog kontinenta posle 24 godine, kada je Srbija bila deo bivše zemlje.

Čekali smo više od dve decenije na učešće, a Evropa utakmicu kakva je bila prva u grupi C nije videla 44 godine.

Sudeći prema podacima portala "Opta analist" specijalizovanog za statistiku, Engleska i Srbija su oborile negativan rekord star 1980. godine.

"It wasn’t a game for the neutral, with only 11 shots taken overall – six to Serbia, five for England. That tally is the lowest on record in a European Championship match, fewer than every one of the other 322 matches in the competition since 1980." https://t.co/nD7zL7MIiq