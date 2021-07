KAKVA ODLUKA PRED FINALE EP! UEFA rešila da kazni Engleze zbog spornog penala i još dve stvari

Toliku, da je i UEFA morala da reaguje.

Istine, ne baš na neki spektakularan način koji bi utešio Dansku...

Podsetimo, po mnogima su sudijska greška i VAR pogurali ekipu Gareta Sautgejta ka prvom finalu velikog takmičenja posle 55 godina. I to iz više razloga, a sve zbog penala u drugom produžetku.

Naime, tada je jedan kontakt Rahima Sterlinga i reprezentativaca Danske okarakterisan kao prekršaj za najstrožu kasnu, a odluku sudije Danija Makelija potvrdile su njegove kolege iz VAR-kancelarije.

I, Engleska je koji minut kasnije povela sa 2:1 (Kejn nije da gol iz jedanaesterca, ali je pritrčao i smestio "odbitak" u mrežu) a pritom je utvrđeno da je golman Kasper Šmajhel je bio ometan laserom dok je čekao udarac kapitena rivala s "bele tačke".

UEFA je danas rešila da kazni Fudbalski savez Engleske zbog toga, a i još nekih propusta.

There appeared to be a laser pointed at Kasper Schmeichel moments before Kane's penalty which was won while there was a second ball on the pitch during play. pic.twitter.com/xAQgNYwOi8