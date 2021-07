LUDNICA U LONDONU! Navijači PROBILI barijere i ULETELI na VEMBLI! Na silu utrčali na tribine, obezbeđenje ZAKLJUČAVALO ulaze! (VIDEO)

Fudbaleri Italije i Engleske večeras od 21 čas igraju veliko finale i spuštaju zavesu na Evropsko prvenstvo.

Navijači Engleske i Italije su u poptunoj euforiji! Ludnica je na ulicama Londona, ali i na i oko stadiona Vembli!

Fans attempt to storm into Wembley Stadium ahead of #Euro2020 Final... 😳😳 [Video by @PreeceObserver ] pic.twitter.com/VCeM6aRSdG

Svi žele da prisustvuju spektaklu i očigledno ne biraju sredstvo da se dokopaju mesta koje će im to omogućiti!

Gates being stormed at Wembley time and time again. Hundreds of people each time. #wembleystadium

Stewards just can’t contain them. The game is due to start in 30mins. pic.twitter.com/DQlGnNw8Qr