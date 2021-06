SRPSKI AUSTRIJANCI KIPTE OD BESA: Ovo više nema veze sa fudbalom! Jedna od najsurovijih utakmica!

Reprezentativci Austrije se teško mire sa porazom od Italije u osmini finala Evropskog prvenstva.

Italija je u produžecima savladala borbenu Austriju 2:1 i izborila plasman u četvrtfinale.

Austrijanci su nakon meča bili besni zbog suđenja.

Sredinom drugog poluvremena Arnautoviću je poništen nakon intervencija VAR-a. Desetak minuta kasnije Austrijanci su tražili penal, ali nije dosuđen zbog ofsajda.

"Teško mi je da nađem prave reči. O ovoj VAR priči razgovarali smo dovoljno često... Više ne možete biti srećni zbog gola, uvek morate da čekate dok neki ljudi nešto ne odluče, bilo da je to ofsajd, ili gol, ili faul. To više nema nikakve veze sa fudbalom. Ali, to moramo da prihvatimo, meni lično je izuzetno teško. Jer mislim da se oni ne bi vratili nakon tih 1:0. Znamo da imaju svoje kvalitete, da su dobro igrali, da je ovo jak protivnik, ali...", razočaran je fudbaler srpskog porekla.

Saša Kalajdžić, strelac jedinog gola za Austriju, bio je besan na engleskog sudiju Entonija Tejlora.

"Bilo je prosto okrutno. Jedna od najsurovijih utakmica koje sam video", rekao je Kalajdžić.

Italija će u četvrtfinalu igrati sa pobednikom meča Belgija - Portugal.

Autor: