ZVEZDA I PARTIZAN ZAJEDNO U LIGI ŠAMPIONA? Istorijske kvalifikacije za domaće klubove!

Razlog je taj što imamo šansu dodatno popravimo nacionalni koeficijent i da tako od sezone 2023/24 imamo pet predstavnika, od toga čak dva u Ligi šampiona!

Srbija trenutno ima četiri predstavnika: Crvenu zvezdu od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, odnosno Partizan, Vojvodinu i Čukarički koji startuju iz druge runde kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a to bi uskoro moglo da se popravi i na bolje ako bi srpski klubovi uspeli da osvoje dovoljan broj bodova koji će omogućiti skok na listi među prvih 15 zemalja u Evropi.

Prethodnu godinu smo završili na 16. mestu UEFA rang liste, a pošto su obrisani rezultati iz sezone 2016/17, koja je bila loša za srpske klubove, skočili smo trenutno do 13. mesta.

Here is the updated coefficient, with a new column - worst team! As with best team this is merely what team has contributed least to the coefficient for this year only. There will also probably be some mistakes so lmk. pic.twitter.com/fJVDSBVOXV