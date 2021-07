ŠOK! Crveno-beli poraženi od Kairata, doskorašnji igrač Partizana presudio crveno-belima! (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona od Kairata - 2:1 (1:1).

U pohod na još jednu evropsku jesen izabranici Dejana Stankovića nisu krenuli na pravi način, pa će priliku za popravni morati da traže za sedam dana u Beogradu.

Kazahstanski predstavnik je bio mnogo bolji u prvom poluvremenu, u drugom je srpski šampion imao više od igre, ali ga je jeftino primljen gol koštao remija u Almatiju.

Nije dobro izgledala Crvena zvezda tokom prvog poluvreme, bilo je to bledo izdanje srpskog šampiona i vrlo verovatno jedno od najgorih od kako je Dejan Stanković na klupi. Pokušavali su Beograđani uglavnom da prete po levoj strani, ali to nije davalo rezulat, premalo je opasnih prilika bilo u prvih 45 minuta, a uz sve to vrlo jeftino je srpski predstavnik primio gol.

Naime, Hose Kante je ostao sam posle kornera Sujumbajeva u 24. minutu i pored dvojice igrača Crvene zvezde, neometano je glavom loptu poslao iza leđa Borjanu. Veliki propust odbrane crveno-belih, domaćinu omogućio da materijalizuje incijativu koju je do tada imao. Nakon gola, Kairat više nije pretio, već se okrenuo čuvanju rezultata, iako je opasno bilo i na samom startu meča, kada je posle svega nekoliko minuta Hovhanlsjan lako prošao Dragovića, ali je Brojan uspeo da odbrani njegov šut. Iako su bili svesni da im je gol neophodan, crveno-beli su teško dolazili do prilika, a najbolju nije iskoristio Aleksandar Katai u završnici poluvremena.

Od prvog minuta drugog poluvremena, Crvena zvezda je zaigrala mnogo bolje i značajno agresivnije, uspela je da težište prebaci pred gol Kairata i stvori nekoliko prilika, koje nisu bile opasne po gol, ali su stvarale probleme domaćinu. I to se isplatilo u 57. minutu, kada su crveno-beli imali i dosta sreće. Naime, akcije je počela od Ivanića, koji je proigrao Gajića na desnoj strani, a ovaj centrirao po zemlji, a Dino Mikanović se nije se snašao najbolje i sproveo je loptu u svoju mrežu.

I nakon postignutog Crvena zvezda je dominirala i bila je daleko bolji rival od Kairata, koji se povukao pred svoj gol i eventualno čekao da iz kontre zapreti. Tukli su Krstičić, Kanga, Dioni, ali nisu uspeli da pronađu put do gola, a onda šok. U 79. minutu je Milan Rodić zaboravio Makija Banjaka, a kompletna poslednja linija je loše postavila ofsajd zamku, dok je bivši igrač Partizana dobio pas preko glave, a onda u situaciji jedan na jedan matirao Milana Borjana. Golman crveno-belih je odmah otrčao ka sudiji i veoma burno protestovao jer je smatrao da je bio ofsajd, pa je zbog toga dobio žuti karton.

Revanš utakmica na programu je za sedam dana u Beogradu.

Kairat - Crvena zvezda 2:1 (1:0) /Kante 24, Banjak 79 - Mikanović 57ag/

90' - Falko će u poslednjih nekoliko minuta igrati umesto Bena.

90' - Nadoknada iznosi tri minuta.

89' - Kanga je centrirao, ali je golman Kairata došao do lopte pre Dionija.

83' - Bakajoko je zamenio Kataija.

82' - Dioni je pokušao iz teške pozicije, ali nije bio opasan njegov udarac.

79' - Kairat vodi (2:1)! Zaboravio je Milan Rodića na Makija Banjaka, koji je ostao sam posle pasa preko glave i u situaciji jedan na jedan, matirao je Milana Borjana. Golman crveno-belih je odmah otrčao ka sudiji i veoma burno protestovao jer je smatrao da je bio ofsajd, pa je zbog toga dobio žuti karton.

78' - Gelor Kanga je dobro gađao sa distance, ali se istakao golman domaćeg tima.

73' - Rodić je lapo glavom spustio loptu za Krstičića, koji se ubacio iz drugog plana, ali ga je u poslednjem momentu izblokirao Dugalić. Dobili su korner crveno-beli, posle kog nije bilo opasnosti po gol domaćeg tima.

68' - Nove promene na obe strane, Ivanića je zamenio Kanga, dok je umesto Šušenačeva na terenu bivši igrač Partizana Maki Banjak.

67' - Kairat je zapretio nakn kornera, ali je Sanogo otklonio opasnost nakon gužve u kaznenom prostoru Crvene zvezde.

65' - Mnogo bolje izgleda Crvena zvezda u nastavku i posle izjednačenja, srpski tim nastavlja da pritiska.

57' - Izjednačenje (1:1)! Imala je dosta sreće Crvena zvezda! Akcija je krenula od Mirka Ivanića, koji je na desnom boku uposlio Gajića, a ovaj poslao centaršut po zemlji, međutim, nije najspretnije reagovao Dino Mikanović, jer je umesto pored gola, lopta posle intervencije hrvatskog internacionalca završila u mreži Kairata za izjednačenje.

51' - Velika prilika za crveno-bele! Centrašut ka Dioniju sa boka presekao je golman Pokatilov boksovanjem, a onda je lopta pala na nogu Nenadu Krstičiću, koji je sa desetak metara poslao loptu preko gola. Bila je ovo dobra šansa, pre svega zbog pozicije, mada lopta na kraju nije ni otišla u okvir gola Kairata...

51' - Burančijev je dobio žuti karton zbog povlačenja Gajića.

47' - Gajiću je morala da se ukaže lekarska pomoć zbog problema sa levim ramenom.

46' - Počelo je drugo poluvreme. Izvršene su promene u oba sastava, Milan Pavkov je ustupio mesto Loiju Dioniju, koji debituje, dok je kapiten Kairata Gafuržan Sujumbajev ipak morao van terena zbog one povrede iz finiša prvog dela, a umesto njega u igri je Arsen Burančijev.

45' - Nadoknada u prvom poluvremenu je dva minuta.

43' - Mogla je lako Zvezda do izjednačenja u završnici poluvremena, Krstičić je lepo proigrao Kataija, koji je prošao po levoj strani, ali je "desetku" gostiju izblokirao Mikanović i omogućio samo korner beogradskom timu.

42' - Šušanačev je zaradio žuti karton, pošto je ispucao snažno ispucao loptu, koja mu je prethodno pobegla van granica igrališta.

40' - Probali su i domaći sa distance, šutirao je kapiten Sujubajev, ali nije bilo opasnosti po Milana Borjana.

36' - Kairat čuva prednost, dok Zvezda nema pravo rešenje u napadu, kojim bi mogla ozbiljnije da zapreti rivalu. Poslednji napad crveno-belih završen je nepreciznim udarcem sa distance.

32' - Ponovo su zapretili domaći, i ponovo je Lav šutirao, a njegov udarac glavom je bio neprecizan.

28' - Novi pokušaj srpskog tima da kombinuje, odigrali su kratko Ben i Katai, a onda je ovaj drugi uputio šut sa ivice kaznenom, međutim veoma loše je to učinio.

26' - Ivanić je šutirao glavom, ali je lopta otišla pored gola, a onda su i arbitri signalizirali da je bio u ofsajdu.

24' - Vodi Kairat (1:0)

21' - Vagner Lav je šutirao sa ivice kaznenog, ali je Pankov izblokirao njegov udarac.

17' - Ivanić je proigrao Kataija, koji je prošao po levoj strani, ali je njegov centaršut blokiran, pa su crveno-beli dobili korner

16' - Dragović je blokirao uklizavanjem šut Kantea, dok je domaćin tim prethodno izveo treći korner na ovoj utakmici.

12' - Nebojša Kosović je najpre krenuo da šepa usred akcije, dok je imao loptu, a onda je i pao na zemlju žaleći se na povredu zadnje lože. Crnogorski reprezentativac je morao da napusti igru, a umesto njega je ušao Vorogovski.

7' - Aleksandar Katai je prilično raspoložen za igru, nekoliko sjajnih poteza je napravio, a Zvezda je u nastavku akcije imala prvi opasan napad i ujedno prvi udarac u okvir gola preko Bena. Međutim, lopta je išla pravo u golmana.

3' - Opet fudbaler iz Jermenije, Hovhanisjan, preti. Sada je nakon kornera gađao iz prve pošto je dočekao odbitak, ali nije bio precizan.

2' - Stopostotna šansa za domaći tim već na startu utakmice. Veliki kiks Aleksandra Dragovića kraj kog se prošetao Hovhanisjan i izašao sam pred Milana Borjana koji je uspeo da odbrani situaciju jedan na jedan.

1' - Utakmica je počela!

Pre samog starta pročitajte šta je rekao Aleksandar Dragović pred ovaj duel. Austrijanac je jedno od najvećih pojačanja Crvene zvezde u ovoj deceniji.

14.35 - Šampion Srbije je sinoć stigao u Kazahstan na prvi meč ove sezone u Evropi i to posle startnog "kiksa" i remija sa Vojvodinom u prvom kolu Superlige Srbije. Međutim, jasno je izabranicima Dejana Stankovića šta treba da urade u Almatiju.

Ulog je Liga šampiona.

Startne postave Kairat: Pokatilov, Mikanović, Dugalić, Alip, Sujumbajev, Poljakov, Kosović, Hovhanisjan, Šušenačev, Kante, Vagner Lav. Crvena zvezda: Borjan, Gajić, Pankov, Dragović, Rodić, Sanogo, Krstičić, Ivanić, Katai, Ben, Pavkov.

Glavni arbitar meča je Turčin Halil Umut Meler.

Podsetimo, pobednik dvomeča između Zvezde i Kairata u sledećoj rundi za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz dvomeča Alaškert - Šerif, a poraženi će u Ligi Evrope imati za rivala takođe jednu od ekipa iz pomenutog duela.

Uoči meča

Svoja očekivanja i analizu protivnika izneo je Dejan Stanković, šef stručnog štaba Crvene zvezde.

- Kairat ima prednost jer su u stopostotnom takmičarskom ritmu što se videlo protiv Makabija iz Haife, za koga mislim da je kvalitetnija, organizovanija i talentovanija ekipa. Međutim, Kazahstanci su to uspevali da nadomeste na trkačkom planu sa jednom lakoćom i fizičkom dominacijom. Bili su direktni bez mnogo okolišanja, dobri iza lopte, tvrdi, hteli su da dobiju što više duela i u tome uspevali, jer imaju sedam izvanrednih skakača. Radili smo na dosta detalja za ovu utakmicu i što se tiče igre i nekih sitnica koje bi mogle da donesu prevagu na sutrašnjem meču - rekao je Stanković za klupski sajt.

