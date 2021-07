TRAGEDIJA KAKVA SE NE PAMTI: Ubio se još jedan urugvajski fudbaler (27)! Šta se to dešava?

I dok se za Vilijamsa Martineza i Santjaga Garsiju pouzdano zna da je uzrok samoubistva bila teška depresija, u Kabrerinom slučaju još nije utvrđeno šta bi mogao biti razlog da 27-godišnjak digne ruku na sebe.

Rest In Peace Emiliano

27 años 😥

🇺🇾 what is going on? #Uruguay #EmilianoCabrera #RIP #football pic.twitter.com/0tlk0zxFCQ