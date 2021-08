SVET JE U NEVERICI! Stigla i zvanična potvrda iz Barse: MESI ODLAZI! poznat NOVI KLUB slavnog Argentinca? (FOTO)

Svi su šokirani iznenadnom objavom Barselone da Lionel Mesi napušta slavni katalonski klub.

Nije se došlo do dogovora oko produžetka saradnje i Barsdelona je bila prinuđena da objavi ovu šokantnu vest, zbog koje joj je ubrzo oboren zvaničan sajt.

Club statement. How on earth have they got themselves in to this predicament? Mess que un club. https://t.co/0OFFHn4ItU — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 05. август 2021.

Ubrzo su stigle i reakcije iz svih delova Evrope i sveta, a među prvima se oglasio proslavljeni engleski reprezentativac Gari Lineker.

Linekeru je bilo je čudno kako je Barselona dospela u ovu situaciju i potom "tek tako" objavila kraj dugogodišnje saradnje.

Naravno da je odmah prva tema postala gde će Mesi nastaviti karijeru.

Španski "Mundo Deportivo" je odmah objavio fotografiju koju je u sredu Nejmar stavio na svoj Instagram profil i opisao je kao ključnu kada se priča o budućnosti Mesija.

Na njoj je Mesi sa Nejmarom, Anhelom Di Marijom i Markom Veratijem, fudbalerima PSŽ-a, koji se spominje kao prvi favorit da potpiše Argentinca.

Barcelona president Joan Laporta will run a press conference at 11.00pm to explicate Leo Messi contract situation and what’s happening because of La Liga regulations. 🔴 #FCB #Messi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 05. август 2021.

Iz Španije stižu informacije da je Barselona izabrala Superligu Evrope i Florentina Peresa, pre Lionela Mesija koji je bio protivnik te ideje.

⚠️ Barça removes Messi from its official website. He no longer appears in the section dedicated to the first team players. #FCB 🇦🇷🚨



Via: @mundodeportivo pic.twitter.com/cZeLtdz4bb — Barca Scoop Ⓜ️ (@barcascoop) 05. август 2021.

Za petak je Laporta zakazao hitnu konferenciju kako bi objasnio ovu odluku.

Da je stvar definitivna govori i činjenica da je Barsa odmah uklonila Mesija sa spiska igrača za sledeću sezonu.