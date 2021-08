UEFA pokrenula istragu zbog TETOVAŽE ČETNIKA Ognjena Vranješa! Preti mu kazna, a u dopisu piše: Igrao s motivom koji poziva na fašizam (FOTO)

UEFA je otvorila istragu povodom utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između AEK-a i Veleža.

Međunarodna mreža za antidiskriminaciju i inkluziju u fudbalu (FARE) poslala je dopis UEFA u kojem se navodi da je moguće da je jedan fudblaer AEK-a "igrao s motivom koji poziva na fašizam".

Već je poznato kako Vranješ na desnoj ruci ima tetovažu četničkog vojvode Momčila Đujića što je upravo sporan detalj.

BiH international Ognjen #Vranjes showing off his new tattoo...



Of Momcilo Dujic who is a famous Chetnik commander responsible for mass killings of Croats and Bosniaks.



SHAMEFUL! @NFSBiH pic.twitter.com/U5vVBJsI6N