TRANSFER VREDAN OKO 45 MILIONA EVRA: Varan je i zvanično novi igrač Mančester junajteda!

Po navodima medija, transfer je vredan oko 45 miliona evra.

Varan je predstavljen navijačima na Old Trafordu pred početak današnje utakmice protiv Lidsa. On je na teren izašao u dresu Junajteda i napravio "selfi" pred punim stadionom.

"Mančester junajted jedan je od najslavnijih klubova na svetu i šansa da dođem ovde i zaigram u Premijer ligi je nešto što nisam mogao da odbijem", rekao je Varan za klupski sajt.

On je naveo da ima još mnogo toga što želi da postigne u svojoj karijeri.

"Znam da se pridružujem ekipi punoj vrhunskih igrača koji takođe žele da pobeđuju i osvajaju trofeje", naveo je Varan.

Now THAT is an Old Trafford welcome 🤩#MUFC @RaphaelVarane