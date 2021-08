CEO SVET PRIČA O MALOM SRBINU U MESIJEVOM NARUČJU! 'TATA, FOTKAJ!' Scena sa Leovog debija koju će Rajković zauvek pamtiti! (VIDEO)

Ove večeri je Lionel Mesi debitovao za ekipu Pari Sen Žermena, i to u utakmici protiv Remsa, tima za koji nastupa i naš Predrag Rajković.

A tu činjenicu je Srbin i te kako iskoristio! I to na pravi način!

Mesi nije uspeo da savlada našeg reprezentativca, ali je mogao da uradi nešto što će Rajković sigurno doživotno pamtiti. Kao i njegov maleni sin.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! 🤷‍♂️



A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG



Watch Now - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ