PORTUGALSKI NARCIS! Ronaldo u autobusu gleda golove kojima je srušio Irce (VIDEO)

Novi fudbaler Mančester junajteda je sa dva gola u završnici meča sa Republikom Irskom doneo preokret i pobedu Portugalu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

On je sa ta dva gola postao najbolji strelac bilo koje reprezentacije u istoriji fudbala.

Posle meča se na društvenim mrežama pojavio video snimak koji iz još jednog ugla ilustruje koliko Kristijano voli sebe.

Naime, dok su njegovi saigrači slavili osvojena tri boda, on je sedeo na svom mestu, gledao je golove koje je postigao i divio se sam sebi.

