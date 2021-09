VILIJAN NAPUSTIO ARSENAL I VRATIO SE U DOMOVINU: Fudbalera po dolasku dočekao otac, njihov susret RASPLAKAO SVE (VIDEO)

Vilijan se posle 14 godina vratio u Sao Paulo da ponovo zaduži opremu voljenog Korintijansa.

Potpisana je dvogodišnja saradnja, a fudbaler će zarađivati čak 70 odsto manje novca nego što bi da je ostao u Arsenalu.

Po dolasku u domovinu dočekao ga je otac koji ga je snažno zagrlio, a onda su obojica briznuli u plač.

Nije mnogo trebalo i ostalima koji su bili prisutni da ih ova scena emotivno pogodi.

Pogledajte:

Willian reunited with his father in Brazil after signing for Corinthians 🇧🇷 pic.twitter.com/78IRZOhkjq