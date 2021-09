Vlahović ugovorio najveću platu u istoriji Fiorentine! Srbinu 1.000.000 više nego Riberiju!

Nedavno je predsednik Fiorentine Roko Komiso rekao da nije iznenađen što je fudbaler Dušan Vlahović odlučio da ostane u klubu i izrazio je nadu da će srpski reprezentativac produžiti ugovor.

Glavna tema u mnogim italijanskim, ali i evropskim sportskim vestima je novi ugovor za srpskog napadača Dušana Vlahovića!

Nekadašnji fudbaler Partizana je bio na korak do madridskog Atletika za 70.000.000 evra, ali je Fiorentina u poslednji čas procenila da bi narednog leta mogla još više da zaradi!

Vlahović je imao strahovito dobru sezonu, postigao 21 gol za "ljubičaste" u Seriji A i privukao pažnju mnogih bogatih klubova. Totenhem, Arsenal, Juven, Atletiko i mnogi drugi su ga želeli u svojim redovima, a bogati gazda Fiorentine Roko Komiso je ipak odlučio da pojača svoju ponudu za Srbina i "oudva" ostale...

- Nisam razočaran što ostajem u Fiorentini, jer je to bila moja odluka. Ne razmišljam o transferu, iako je bilo dosta pritiska!Ne znam da li ću uspeti da ponovim brojke koje sam imao prošle sezone, ali potpuno verujem u sebe. Postavio sam ciljeve za ovu takmičarsku godinu i učiniću sve da ih ostvarim- kazao je Vlahović nakon što je posao propao.

Oglasio se ubrzo i Komiso:

- Razgovarao sam sa Dušanom i stekao utisak da je zaista želeo da ostane. Nadamo se da ćemo sklopiti dogovor i potpisati novi ugovor. Razgovaraćemo čim se vrati u Firencu posle završetka reprezentativnih obaveza.

Danas su lokalni mediji u Toskani objavili da je Vlahoviću obećan najveći ugovor u istoriji kluba iz Firence. Sa bonusima plata našeg reprezentativca na godišnjem nivou (ugovor do 2025) mogla bi da naraste do 5.000.000 evra! To je milion više nego što je imao Frank Riberi!

Dušan Vlahović bi tako došao u sam vrh liste igrača koji najviše zarađuju u Seriji A! Trenutno se, pregovora o fiksnoj izlaznoj klauzuli koja bi trebalo da bude postavljena na 80.000.000 evra.