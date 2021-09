'OVO JE SKANDAL!' Stanojević napustio konferenciju za medije: NE ŽELIM DA RADIM U NAŠEM FUDBALU!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević bio je ekstremno besan na konferenciji za štampu pred gostovanje Mladosti u Lučanima.

Razlog njegovog nezadovopljstva je što je FK Crvena zvezda zatražila odlaganje utakmice protiv Voždovca zbog zdravstvenih problema igrača.

"Utakmice posle derbija su vrlo teške, imamo dosta povrđenih i umornih igrača, ali nećemo da tražimo nikakav alibi i način da izbegnemo utakmicu. Iskreno da vam kažem, razočaran sam ovim poslednjim dešavanjima. To je skandal. Skandalozno je da se ovako odloži utakmica. Ne znam zašto se odlažu utakmicu. Mislim da je to neregularno, ne dovodi nas sve u ravnopravan položaj. Ove tri ekipe koje žele da odlože dovode u pitanje regularnost. I mi smo umorni. Igramo u Lučanima gde nismo pobedili dugo. Pa igramo protiv Spartaka, teška utakmica, pa Evropu, pa opet Kruševac. To je izuzetno teško. A imamo najvećeg rivala, konkretno mislim na Crvenu zvezdu, verujem da imaju dva ili tri bolesna igrača, ali imaju roster, kao i mi, od 30 igrača. Mi prvi imamo takve budžete, 20 puta veće budžete od protivika. I ne možemo da zbog bolesti par igrača odlažemo utakmica. I mi imamo umorne igrače, ali ih ne šaljem kod školskog lekara da dobiju uverenje da su bolesni", rekao je Stanojević.

Stanojeviću nije bilo potrebno postavljati pitanja, čak su mu i novinari bili na tapetu. U najmanju ruku ih nije štedeo, okrivljujući ih da nemo posmatraju šta se sve dešava u srpskom fudbalu.

"Neko to mora da kaže više. Nismo svi ovde zbog Zvezde, svi se mi ovde trudimo. Moje izjave uvek su bile u pravom smeru, imali smo sjajan derbi. Posle se čudite zašto navijači Partizana imaju nezadovoljstvo, a sve je krenulo u dobrom smeru, a sad nas pravite ludim. Pa Kairat je imao osam igrača zaraženih i niste tražili odlaganje. Da li se već zna ko će biti šampion? Pustite nas da se borimo. Ako ne, onda uzmite 10 bodova i i da igramo samo Evropu. Ko to odlaže utakmicu zbog triojice igrača koja imaju dijareju? Pa šta treba sad Mladost da igra svaka tri dana sa svojih 15 igrača. I šta sad da pričam o Lučanima? Idemo i mi tamo bez nekoliko igrača. Neću ništa da pričam više! Neću više da radim ovde!", rekao je Stanojević i napustio salu.

Partizan gostuje u Lučanima u četvrtak od 17:30, a nakon remija u večitom derbiju ostao je na dva boda više u odnosu na Crvenu zvezdu.